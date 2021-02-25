Türkiye'nin büyüme tahmini yine yükseltildi!

Koronavirüsün en fazla sarstığı alanlardan biri de ekonomi oldu. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ekonomik bakımdan sıkıntılı bir sürece girerken, Avrupa ülkeleri de ciddi bir darboğaza girdi. Türkiye ise koronavirüsün olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmak için çaba harcadı.

Bunun üzerine kredi derecelendirme kuruluşları, Türk ekonomisinin büyümeyi sürdüreceğini tahmin etti. Dünya Bankası, Moody's ve JP Morgan'dan sonra IMF de (Uluslararası Para Fonu) Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti.

Yüzde 6 olarak açıklandı

Türk ekonomisinin 2021 senesine ilişkin büyümesi yüzde 5 olarak öngörülüyordu. IMF (Uluslararası Para Fonu), söz konusu büyüme tahminini son olarak yüzde 6'ya çıkardı.

Öte yandan IMF (Uluslararası Para Fonu), Türk ekonomisinin 2022 senesine ilişkin büyümesini ise yüzde 4 olarak tahmin etmişti. IMF (Uluslararası Para Fonu), söz konusu büyüme tahminini şimdi yüzde 3,5'e düşürdü.

IMF (Uluslararası Para Fonu), Türk ekonomisinin 2020 senesine ilişkin büyümesini de yüzde 1,2 olarak öngördü.

Dünya Bankası, Türk ekonomisinin 2020 senesine ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,5 olarak açıklamıştı. Türk ekonomisinin 2021 senesine ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5 olarak duyuran Dünya Bankası, Türk ekonomisinin 2022 senesine ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5 olarak duyurmuştu.

Moody's ne demişti?

Moody's, Türk ekonomisinin 2021 senesine ilişkin yüzde 3,5 olan büyüme tahminini yüzde 4'e çıkarmıştı.

JP Morgan ne demişti?

JP Morgan, Türk ekonomisinin 2020 senesine ilişkin yüzde 1,1 olan büyüme tahminini yüzde 1,9'a yükseltmişti. JP Morgan, Türk ekonomisinin 2021 senesine ilişkin yüzde 3,3 olan büyüme tahminini ise yüzde 4,6'ya çıkarmıştı.

Goldman Sachs: Türkiye daha da büyüyecek!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 senesine ilişkin büyüme beklentisini yükseltmişti. Söz konusu yatırım bankası, 2021 senesine ilişkin yüzde 4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkarmıştı. Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin 2021 senesine ilişkin politika faizi tahminini de düşürmüştü. TL'de (Türk Lirası) yaşanan artışa bakıldığında Türkiye'nin 2021 senesine ilişkin yüzde 17 olan politika faizi tahmini yüzde 16,50 seviyesine indirilmişti. Sıkı para politikasıyla beraber artan emtia fiyatlarına dikkat çekilen raporda, 2021 senesinin sonu itibarıyla büyümede durgunluk oluşabileceği ifade edilmişti. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Doğu Avrupa ve Merkez Avrupa ülkelerinde enflasyonist niteliğe sahip olmayan bir büyüme yaşanabileceği kaydedilmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:02