Türkiye Finans’tan Dert Çözen Kredi Kampanyası!

Vatandaşlarımızın dertlerini çözen, ihtiyaç kredisi şimdi Türkiye Finans’ta. Türkiye Finans tarafından vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek yeni bir kredi paketi sunuldu! Dert Çözen Kredi ile vatandaşlarımız artık dertlerini düşünmek zorunda değil. Esnek ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile vatandaşlarımıza destek geldi! Ayrıntılar haberimizde…

Vatandaşlarımız günlük alışverişlerini yaparken ya da ihtiyaçlarını alırken düşünmesine gerek kalmadı! Kredi kartınıza hiç gerek kalmadan siz de Türkiye Finans’ın finansman desteği ile istediklerinizi hiç beklemeden alabilirsiniz. Ayrıca Türkiye Finans sizin için en uygun satıcı en uygun fiyata da bulur ve tüm problemlerinizde sizlere yardımcı olur!

Dert Çözen Kredi Kampanyası Nedir?

Türkiye Finans zorlu günlerinde dert çözen finansman ve kâr payı oranları ile vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Böylelikle vatandaşlarımız günlük ihtiyaçları için ihtiyaçları olan finansmanı kolayca Türkiye Finans aracılığı ile karşılayabiliyorlar.

Vatandaşlarımız finansmanı ise ister eğitim masraflarında ister sağlık harcamaların da ya da evlilik gibi önemli harcamalarında kullanabilirler. Hiçbir kısıtlama olmadan!

ÖZELLİKLER

Banka vatandaşlarımıza yapacakları alışverişleri için finansman desteği sunar

İhtiyacınız olan ürünler ne kadar olursa olsun ayrı ayrı almanıza ve en uygun satıcıdan almanıza yardımcı olur

Alışveriş esnasında size destek sunar ve problemlerinizle ilgilenir

FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Vatandaşlarımıza ise 36 aya kadar vade hakkı tanınır. Türkiye Finans kampanya dahilinde vatandaşlarımıza sunduğu finansman kar oranı ise aylık %1,74 oranındadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru ise Türkiye Finans Bank’ın resmi internet sitesinden yapılabileceği gibi mobil uygulamasından da yapılabilir.

Ya da vatandaşlarımız SMS yoluyla da bu krediden kolayca yararlanabilirler. Bunun için “ÇÖZÜM” yazmaları ardından T.C kimlik numaralarını girmeleri ve 2310’a kısa mesaj göndermeleri yeterli olacaktır.

Örnek mesaj metni ise şöyle olmalıdır: ÇÖZÜM 12345678910

Ayrıca tüm Türkiye Finans Bank şubelerinden de vatandaşlarımız işlemlerini gerçekleştirebilirler.

GEREKLİ BELGELER

Bankanın sunduğu paketten yararlanmak için gerekli olan belgeler ise şu şekilde;