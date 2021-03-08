Türkiye, en fazla ihracatı hangi ülkeye yaptı?

Türkiye, son dönemde ekonomik anlamda ciddi bir ilerleme sağladı.

Türkiye, Şubat ayında en fazla ihracat artışını "miktar bazında" Almanya'da kaydetti. Konuya ilişkin veriler Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alındı. 2021 senesinin Şubat ayında Türkiye, 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla yüzde 9,6 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Böylece 2021 senesinin Şubat ayında yapılan ihracat 12 milyon dolara yükseldi.

2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla 164 milyon 11 bin dolar artış gösterdi. Böylece 2021 senesinin Şubat ayında Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 359 milyon 318 bin dolar olarak kaydedildi.

Almanya'dan sonra hangi ülkeler var?

Türkiye'nin 2021 senesinin Şubat ayında "miktar bazında" en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülkeler ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Çin, Birleşik Krallık ile Fransa olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yönelik ihracatı 160 milyon 412 bin dolar artış gösterdi. Böylece ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yönelik dış satım 823 milyon 452 bin dolar oldu. Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatı 109 milyon 132 bin dolar artış gösterdi. Böylece Çin'e yönelik dış satım 252 milyon 346 bin dolar oldu.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yönelik ihracatı 931 milyon 835 bin dolar artış gösterdi. Böylece Birleşik Krallık'a yönelik dış satım 931 milyon 835 bin dolar oldu. Türkiye'nin Fransa'ya yönelik ihracatı 83 milyon 49 bin dolar artış gösterdi. Böylece Fransa'ya yönelik dış satım 685 milyon 372 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin dış satımı ABD'ye 160 milyon 412 bin dolar artarak 823 milyon 542 bin dolara, Çin'e 109 milyon 132 bin dolar artarak 252 milyon 346 bin dolara, Birleşik Krallık'a 104 milyon 108 bin dolar artarak 931 milyon 835 bin dolara, Fransa'ya 83 milyon 49 bin dolar artarak 685 milyon 372 bin dolara çıktı.

Hangi ülkelere yönelik ihracat azaldı?

2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin ihracatı, 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla en fazla azalışı Suudi Arabistan'da kaydetti. Söz konusu ülkeye yönelik ihracat 269 milyon 298 bin dolar azaldı. Böylece Suudi Arabistan'a yönelik dış satım 21 milyon 166 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2021 senesinin Şubat ayında en az ihracat gerçekleştirdiği diğer ülkeler ise Lüksemburg, Irak, Norveç ve Mısır oldu.

Türkiye'nin Lüksemburg'a yönelik ihracatı 51 milyon 655 bin dolar azaldı. Böylece Lüksemburg'a yönelik dış satım 3 milyon 442 bin dolar oldu. Türkiye'nin Irak'a yönelik ihracatı 36 milyon 666 bin dolar azaldı. Böylece Irak'a yönelik dış satım 593 bin 566 bin dolar oldu.

Türkiye'nin Norveç'e yönelik ihracatı 818 bin dolar azaldı. Böylece Norveç'e yönelik dış satım 29 milyon 281 bin dolar oldu. Türkiye'nin Mısır'a yönelik ihracatı 33 milyon 24 bin dolar azaldı. Böylece Mısır'a yönelik dış satım 259 milyon 458 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler hangileri?

2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya oldu. Almanya'dan sonra sırasıyla Birleşik Krallık, ABD (Amerika Birleşik Devletleri), İtalya ve Fransa yer aldı. 2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin "miktar bazında" en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya, Birleşik Krallık, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve Fransa, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak da kayıtlara geçti.

2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçen İtalya'ya 776 milyon 190 bin dolar değerinde dış satım gerçekleştirildi. 2021 senesinin Şubat ayında Almanya'ya en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı. Söz konusu endüstri, Almanya'ya 347 milyon 717 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Almanya'ya en fazla dış satımın yapıldığı şehir İstanbul oldu. Megakentten söz konusu ülkeye 589 bin 640 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 09:50