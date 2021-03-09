Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini yükseltildi!

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından yayımlanan son raporda, koronavirüse karşı başlatılan aşılama süreci ile sağlanan mali desteklerin global ekonomik görünümde iyileşmeye katkı sağladığı ifade edildi. Söz konusu raporda, koronavirüs aşılarının aşamalı şekilde yapılması, ülkelerin bazılarında ilave ekonomik desteklerin duyurulması ve ekonomilerin koronavirüsün yayılım hızının durdurulması amacıyla hayata geçirilen önlemlerin üstesinden geldiğine ilişkin göstergelerle birlikte global ekonomik görünümün ciddi derecede iyileştiği kaydedildi.

"Tehlike sürüyor"

Pandemiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin ülkelerin ve sektörlerin bazılarında büyümeyi durduğuna dikkat çekilen açıklamada, ekonomiye ilişkin tehlikelerin hala sürdüğü ifade edildi. Raporda, aşılama sürecinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesiyle birlikte önlemlere daha erken son verileceği ve güvenin artacağı belirtildi.

"Daha fazla şirketin iflasına neden olur"

Raporda, aşılama sürecinde yavaşlık meydana gelmesi ve aşıları işlevsiz hale getiren mutasyonların tespit edilmesinin ekonomik bakımdan daha zayıf bir toparlanmaya, istihdam bakımından daha ciddi kayıplara ve daha fazla şirketin iflasına neden olacağına dikkat çekildi.

"Reform şart"

Ekonomik toparlanmaya güç kazandırılması amacıyla aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret edilen raporda, geniş kapsamlı, devam ettirilebilir ve kuvvetli bir toparlanmanın gerçekleşmesi amacıyla bütün ülkelerde yapısal reformlara imza atılması gerektiği ifade edildi.

Global ekonomide büyüme tahmini

Global ekonomide 2021 senesine ilişkin yüzde 4,2 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 5,6'ya çıkarıldı. Global ekonomide 2022 senesine ilişkin yüzde 3,7 olan büyüme tahmini ise yüzde 4'e yükseltildi.

Türkiye büyüme tahmini

Türkiye ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 2,9 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 5,9'a çıkarıldı. Türkiye ekonomisinde 2022 senesine ilişkin yüzde 3,2 olan büyüme tahmini ise yüzde 3'e geriledi.

ABD büyüme tahmini

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 3,2 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 6,5'e çıkarıldı. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ekonomisinde 2022 senesine ilişkin yüzde 3,5 olan büyüme tahmini ise yüzde 4'e yükseltildi.

Euro bölgesi büyüme tahmini

Euro Bölgesi ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 3,6 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 3,9'a çıkarıldı. Euro Bölgesi ekonomisinde 2022 senesine ilişkin yüzde 3,3 olan büyüme tahmini ise yüzde 3,8 olarak değiştirildi.

İngiltere büyüme tahmini

İngiltere ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 4,2 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 5,1'e çıkarıldı. İngiltere ekonomisinde 2022 senesine ilişkin yüzde 4,1 olan büyüme tahmini yüzde 4,7 olarak revize edildi.

Çin büyüme tahmini

Çin ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 8 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 7,8'e düşürüldü. Çin ekonomisinde 2022 senesine ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,9 olarak açıklandı.

Hindistan büyüme tahmini

Hindistan ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 7,9 olarak duyurulan büyüme tahmini yüzde 12,6 olarak değiştirildi. Meksika ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 3,6 olan büyüme tahmini yüzde 4,5'e çıkarıldı. Arjantin ekonomisinde 2021 senesine ilişkin yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini yüzde 4,6'ya yükseltildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 17:33