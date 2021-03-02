Türkiye'de İngiliz turistler için belirlenen konaklama ücretleri şaşırttı!

Türkiye, koronavirüs sürecinde gerekli koşulları yerine getiren taşıtlar, restoranlar ve konaklama tesislerine 2020 senesinde güvenli turizm sertifikası verdi. Böylece Türkiye'de geçen sene başarılı bir turizm sezonu geçirilmiş oldu. Güvenli turizm sertifikası verilen firmalara yönelik sık sık denetim gerçekleştirildi. Otellerde de koronavirüs tehlikesi en az düzeye indirilmiş oldu.

İngiltere seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını bildirmişti

İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı amaçladıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Türk turizmciler de güvenli seyahat olanaklarına ilişkin kararların 12 Nisan 2021 tarihine kadar paylaşılacağını duyurmuştu.

Türkiye aşılamada diğer ülkeleri geçti

The Sun gazetesi, Türkiye'nin aşılama programında Yunanistan ve İspanya'yı geçtiğine dikkat çekti. Söz konusu gazete, Türkiye'de şu ana kadar 8,45 milyondan fazla doz aşı yapıldığını ifade ederken, Yunanistan'da şimdiye kadar 885 bin doz aşı, İspanya'da ise 3,6 milyon doz aşı yapıldığını kaydetti.

Görüşmeler devam ediyor

Türkiye ile İngiltere arasında seyahat programına dair görüşmelerin devam ettiğini aktaran gazete, İngilizlerin Haziran ayı itibarıyla yüksek ihtimalle Türkiye'ye gidebileceklerini bildirdi.

Konaklama seçeneklerinden bahsedildi

Gazete, İngilizler için yabancı turizm şirketleri tarafından belirlenen konaklama seçeneklerini de paylaştı. Söz konusu seçenekler şu şekilde:

- Dalaman: 7 gece 269 sterlinden başlayan fiyatlarla (2.724 lira),

- Alanya: Her şey dâhil olmak üzere 7 gece 199 sterlinden başlayan fiyatlarla (2.015 lira),

- Marmaris: Her şey dâhil olmak üzere 7 gece 432 sterlinden başlayan fiyatlarla (4.376 lira),

- Bodrum: Her şey dâhil olmak üzere 7 gece 685 sterlinden başlayan fiyatlarla (6.938 lira).

"Türkiye önemli bir sınav verdi"

Gazetede, Türk turizmcilerden birinin açıklamalarına da yer verildi. Türkiye'de turizm sektörünün 2020 senesinde önemli bir sınav verdiğini kaydeden turizmci, alınan koronavirüs önlemlerinin bu yaz turizm sektörünü olumlu yönde etkileyeceğini aktardı. Gazetede, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir bazında normalleşme sürecinin başlatılacağına dair açıklamalarına da yer verildi.

Rezervasyonların yarısı 50 yaş üstü İngilizlere ait

Uluslararası bir turizm şirketi olan TUI, Ocak ayında yaptığı açıklamada, özellikle 50 yaş üstü İngilizlerin aşıyla beraber rahatladıklarını ve tatil yapmak üzere rezervasyon yaptırmaya başladıklarını ifade etmişti. Söz konusu açıklamada, İngilizlerin genel olarak Türkiye'yi tercih ettiklerine dikkat çekilerek, 2020 senesinin Aralık ayından beri rezervasyonların yarısının 50 yaş üstü İngilizler tarafından yapıldığı kaydedilmişti. Online rezervasyonların patlak verdiği belirtilen açıklamada, İngiliz turistlerin tatil için genel olarak Türkiye, Balear Adaları ve Yunanistan'ı tercih ettikleri belirtilmişti.