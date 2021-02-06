Türkiye'de asgari ücret diğer ülkelerin gerisinde kaldı! Eurostat verileri duyurdu

Eurostat yani Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi tarafından 2021 senesine ilişkin asgari ücret verileri duyuruldu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Eurostat, 21 AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkede asgari ücret uygulandığını bildirdi. Kuzeybatı Avrupa'da en fazla asgari ücret verilen ülkelerin yer aldığı kaydedildi. Doğu Avrupa'da ise en az asgari ücret verilen ülkelerin yer aldığı kaydedildi.

En düşük asgari ücretin verildiği ikinci ülke Türkiye

Türkiye'de yapılan son zammın ardından brüt asgari ücretin 392 Euro'ya yükseldiği ifade edildi. En düşük asgari ücretin Bulgaristan'da verildiği bildirildi. Söz konusu ülkede asgari ücretin 332 Euro olduğu kaydedildi. Bulgaristan ve Türkiye'den sonra üçüncü sırada Macaristan var. Burada asgari ücret 442 Euro.

10 senede 8 Euro arttı

Türkiye'de tespit edilen brüt asgari ücretin Euro karşılığının 2011 senesindeki asgari ücret ile hemen hemen aynı düzeyde olduğu fark edildi. Türkiye'de asgari ücrette 10 sene içerisinde sadece 8 Euro artış yaşandığı fark edildi. AB (Avrupa Birliği) mensupları ya da adayları içerisinde 10 sene öncesine göre asgari ücretin yüzde 0,5'in altında arttığı başka bir ülkenin bulunmadığı anlaşıldı.

En fazla asgari ücret hangi ülkede?

Lüksemburg, en fazla asgari ücretin verildiği birinci ülke. Burada 2.202 Euro asgari ücret veriliyor. İrlanda ise en fazla asgari ücretin verildiği ikinci ülke. Burada 1.723 Euro asgari ücret veriliyor.

Ülkemizde asgari ücretin satım alım gücüne bakıldığında durum farklı. Satın alım gücü Türkiye'de birçok AB (Avrupa Birliği) ülkesine göre daha fazla. Türkiye'nin üstünde yer alan ülkeler ise tahmin edileceği üzere İrlanda, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve Lüksemburg.

"Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisi"

Ülkemizde 5 senedir brüt asgari ücretin düşüşü sürüyor. Fakat satın alım gücüne bakıldığında asgari ücretin ciddi bir artış gösterdiği fark edildi. Türkiye'de asgari ücret alan bir kişi, bu durumda Polonya veya İspanya'da asgari ücret alan bir kişiden daha rahat mı geçiniyor?

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ndan bu soruya yanıt geldi. Böyle bir şeyin söylenemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Aslanoğlu, ülkemizde asgari ücretin satın alma gücüne göre artış göstermesi ve nominal olarak gerilemesini "Türk Lirası'nda yaşanan ciddi değer kaybının etkisi" olarak nitelendirdi.

"Asgari ücret alan kişilerin refahında bir artış yok"

Prof. Dr. Aslanoğlu, Türk Lirası yüzde 10 oranında değer yitirdikçe enflasyonun yüzde 1,5-2 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, Avrupa'da mevcut olan temel mal ve hizmet ücretleri ile Türkiye'de mevcut olan temel mal ve hizmet ücretleri arasındaki farkın büyüdüğünü dile getirdi.

Türkiye'de asgari ücret alan bir kişinin refahının bu şekilde artmadığını kaydeden Prof. Dr. Aslanoğlu, ülkemizde asgari ücretin yoksulluk sınırına yakın olduğunu ve 4 kişiden meydana gelen bir ailenin asgari ücretle geçinmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aslanoğlu, ülkemizin kalkınabilmesi için nominal ücret seviyelerinin artması gerektiğini söyledi. Yani böyle bakıldığı zaman Türkiye'de asgari ücretle çalışan vatandaşlar, Bulgaristan haricinde bütün AB (Avrupa Birliği) ülkelerindeki asgari ücretlilere göre geçinmekte zorluk çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 17:30