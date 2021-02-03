Türkiye Bankalar Birliği Tarafından Açıklandı! Akbank Birinci Sırada!

Koronavirüsün en çok etkili olduğu konuların başında sağlıktan hemen sonra ekonomi gelmekte. Yaşanan iniş çıkışlar bankacılık sektöründe de şube kapatma benzeri önlemler alınmasına sebep oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan analiz paylaşımına göre veriler Akbank’ın en çok şube kapatan banka olduğunu gösteriyor.

Pandemi dolayısı ile sekteye uğrayan sektörlerden biri de bankacılık. Sektör salgın hastalığın yarattığı olumsuz etkiler ile mücadele edebilmek amacıyla birtakım önlemler almaya başladı. Bu önlemlerden biri de Türkiye Bankalar Birliğinin yaptığı açıklamaya göre bankaların bazı şubelerini kapatma kararı almış olmaları. Toplanan verilere göre bankaların şube kapatma sıklığı artış gösteriyor ve şu anda bulunan verilere göre en çok şube kapatmış durumda olan banka ise Akbank. Peki bankalar neden şube kapatıyor? Hangi banka kaç tane şubesini kapatma kararı almış? Tüm detaylar haberimizin devamında…

BANKALAR ŞUBELERİNE KİLİT VURDU!

2020 yılı boyunca koronavirüs salgını hayatımızda birçok değişikliğe yol açtı. Türkiye Bankalar Birliği’nin paylaştığı verilere göre ise bu durum bankacılık sektöründe de birtakım değişikliklere yol açtı. Bankaların büyük bir kısmı evden çalışma sistemine geçme kararını hızlıca vermişlerdi. Lakin bu durumun yeterince etkili bir masraf düşürme yöntemi olmadığına karar veren bankalar hemen ardından hızlı bir şekilde aktif hizmet veren şubelerinin sayılarını azaltma yoluma gittiler. Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre 2020 yılında en fazla sayıda şubesine kilit vuran banka 55 şube ile Akbank.

Akbank’ı ise 2020’de 50 şubesini kapatan QNB Finansbank takip ediyor. Salgın hastalığın etkin olduğu bu süreçte en çok şube kapatan üçüncü banka ise İş Bankası. Garanti BBVA Bankası da 20 şubesine kilit vurmuş durumda. ING Bank 19 adet, TEB 16 adet, Fibabanka 13 adet, Denizbank ise 12 adet şubesini 2020 yılında kapatma kararı aldı. Birçok özel banka 2020 yılında şubelerini kapatarak küçülme rotası izlerken, kamu bankalarından biri olan Halkbank 7 şube açarak sektöre destek oldu. Verilere göre özel bankalar arasında şube açılışı gerçekleştiren tek banka ise Anadolubank.

Evden Çalışma Kararı Şubelerin Kapanmasının Önünü Açtı

Salgın hastalığın gerektirdiği önlemler sebebi ile evden çalışma uygulamasına geçilmesi banka şubelerinin kalıcı olarak kapanmasına yön verdi. Vatandaşların da sosyal mesafeyi korumak ve kendilerini mümkün olduğunca evde tutabilmek amacıyla internet bankacılığını kullanma konusunda kendilerini geliştirmeleri banka şubelerine ve vezne elemanlarına duyulan ihtiyacı büyük oranda azalttı. Elemanlara ve fiziki olarak şubede bulunmaya duyulan ihtiyacın düşmesi ile de bankalar şubelerini kapatma kararı aldılar.