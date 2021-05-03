Türkiye Bankalar Birliği'nden Emekliler İçin Düzenleme!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek emekli ikramiyesi, emekli maaş, diğer maaş, aylık ücret ödemelerine ilişkin banka çalışma saatleri ile ilgili tavsiye kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, emeklilere her bayram düzenli olarak verilen ikramiyenin 1.100 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Verilecek olan ikramiyelerin 6 ile 7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) açıklama geldi. TBB’nin şube çalışma saatlerine ilişkin bankalara tavsiye kararı alındığı ifade edildi.

Bu karara göre, bankalar istediği şekilde açılış saatini 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00- 12:30 ve 13:30 -16:30, 12 Mayıs 2021 arife gününde ise 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır.

Buna göre,

Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini,

- 6, 7, 10, 11 Mayıs'ta 09:00-12:30 ve 13:30-16:30,

- Arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.

Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen, banka müşterilerinin işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."

Açıklaması yapıldı.