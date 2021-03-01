Türkiye 2020 yılı büyüme rakamları belli oldu!

Koronavirüs 2020 senesinde tüm ülke ekonomilerini ciddi derecede sarstı. Koronavirüsün ekonomiye olan etkilerini en az hasarla atlatmaya çalışan Türkiye'nin 2020 yılına ilişkin büyüme rakamı belli oldu.

2020 senesinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak, üretim yöntemi doğrultusunda 4 dönem toplamıyla sağlanan senelik GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), 2019 senesine göre yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.



2020 senesinde cari fiyatlarla GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), üretim yöntemi doğrultusunda 2019 senesine göre yüzde 16,8 oranında artış gösterdi. Böylece 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü çeyrekte ne kadar büyüdü?

2020 senesinin dördüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), 2019 senesinin dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,9 oranında artış gösterdi.

Türkiye ve Çin büyüdü!

Türkiye ve Çin, koronavirüs sürecinde büyümeyi başaran ülkeler oldu. Diğer ülkelerin büyüme oranları şu şekilde:

Almanya: Eksi yüzde 4,9

ABD (Amerika Birleşik Devletleri): Eksi yüzde 3,5

Fransa: Eksi yüzde 8,2

İngiltere: Eksi yüzde 9,9

İspanya: Eksi yüzde 11

İtalya: Eksi yüzde 8,8

Japonya: Eksi yüzde 4,8

Hindistan: Eksi yüzde 8

Hollanda: Eksi yüzde 3,8

Çin: Yüzde 2,3

Kişi başına GSYH ne kadar oldu?

Kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla 2020 senesinde 60,537 lira oldu. ABD doları cinsinden kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla 2020 senesinde 8,599 olarak gerçekleşti.

Hangi faaliyetler arttı?

2020 senesinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı meydana getiren faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda, sigorta ve finans faaliyetleri toplam katma değeri 2019 senesine göre yüzde 21,4 arttı. İletişim ve bilgi faaliyetleri yüzde 13,7 artarken, tarım sektörü yüzde 4,8 artış gösterdi. Kamu yönetimi, sosyal hizmet, insan sağlığı ve eğitim faaliyetleri yüzde 2,8 artış kaydetti. Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 artarken, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 artış gösterdi. Sanayi ise yüzde 2 artış kaydetti.

Hangi faaliyetler azaldı?

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 oranında azaldı. Hizmetler yüzde 4,3 oranında azalma kaydetti. İnşaat ise yüzde 3,5 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan GSYH'de durum ne?

Zincirlenmiş hacim endeksi olarak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, üçüncü çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında arttı. Zincirlenmiş hacim endeksi olarak takvim etkilerinden arındırılan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde 2019 senesinin aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 oranında artış gösterdi.

2020 senesinin dördüncü çeyreğinde üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla 2019 senesinin dördüncü çeyreğine göre yüzde 26,2 oranında arttı. Yani 1 trilyon 524 milyar 788 milyon lira oldu. Dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, ABD doları cinsinden cari fiyatlarla 191 milyar 633 milyon oldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 11:30