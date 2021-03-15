Türkiye, 1.340 uçuşla yine Avrupa lideri oldu!

Türkiye, 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilen uçuş sayısı bakımından Avrupa'da yine lider oldu.

EUROCONTROL tarafından uçuş trafiğine ilişkin yayımlanan raporda, Türkiye'nin ortalama olarak 1.340 uçuş ile listenin birinci sırasında yer aldığı fark edildi.

Fransa 1.211 uçuşla ikinci yer alırken, Almanya 1.165 uçuşla üçüncü sıraya yerleşti. İspanya 1.073 uçuşla dördüncü sırada, İngiltere 895 uçuşla beşinci sırada yer aldı. İtalya ise 696 uçuşla altıncı sıraya yerleşti.

EUROCONTROL tarafından yayımlanan raporda, Türkiye'nin günlük sefer sayılarında (genellikle yurt içi seferler) ciddi bir artış yaşandığı fark edildi. İsviçre, Almanya ve Fransa'nın günlük sefer sayılarında ise azalma yaşandığı görüldü.

THY Başkanı: Yolcu sayısında en az düşüş görülen havayolu şirketiyiz!

THY (Türk Hava Yolları) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle havacılık sektörünün zor bir sene geçirdiğini ifade etmişti. Aycı, THY'nin (Türk Hava Yolları) bu süreçte yolcu sayısı bakımından en az düşüş görülen havayolu şirketi olduğunu belirterek, 28 milyon yolcunun taşındığını söylemişti. Benzer havayolu şirketlerinde ortalama olarak 22 puan değerinde bir düşüş yaşandığını kaydeden Aycı, THY'de (Türk Hava Yolları) ise bu oranın yüzde 11-12 düzeyinde kaldığını açıklamıştı.

"1,8 milyar dolar gelir sağladık"

Aycı, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde gelir seviyesinin yüzde 55'e kadar çıkarıldığını ifade ederek, 1,8 milyar dolar gelir sağlandığını söylemişti. Koronavirüs sürecinde THY'nin (Türk Hava Yolları) pozitif FAVÖK gelir sağladığını ve söz konusu geliri aşamalı bir şekilde artırdığını belirten Aycı, böylece rakip havayolu şirketlerinden olumlu bir şekilde ayrıştığını aktarmıştı.

"Nakit desteği almadık"

Rakip havayolu şirketlerinin 20 milyar dolara kadar devlet yardımı aldıklarına dikkat çeken Aycı, dünya genelinde havayolu şirketlerine 191 milyar dolardan fazla yardım verildiğimi söylemişti. Aycı, söz konusu yardımlara rağmen bu şirketlerin işten çıkarma yoluna başvurduklarını belirterek, THY'nin (Türk Hava Yolları) herhangi bir şekilde nakit desteği almadığını ve hiç kimseyi de işten çıkarmadığını dile getirmişti.

"Kargo teşkilâtı olduk"

Aycı, THY'nin (Türk Hava Yolları) en hızlı şekilde büyüme sağlayan kargo teşkilâtı olduğunu ifade ederek, pazar payının da yaklaşık yüzde 5'e ulaştığını söylemişti. THY'nin (Türk Hava Yolları) bu şekilde dünya genelinde altıncı sıraya çıktığını belirten Aycı, atıl durumdaki uçakların kargo taşımacılığında kullanıldığını söylemişti. Aycı, 40 bin ton ağırlığında ilaç ve tıbbi malzemenin taşındığını ve insani yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade etmişti.