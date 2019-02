Turkcell Grubu'nun geliri 2018 yılında yüzde 20.8 yükseldi

İstanbul, 21 Şubat () - Turkcell Grubu’nun 2018 yılı geliri, bir önceki yıla göre yüzde 20.8 artışla 21.3 milyar liraya yükseldi. Şirketin 2018 yılı net kârı da 2 milyar liraya çıktı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital iş modelimiz doğrultusunda güçlü adımlar attığımız başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Dijital dönüşümümüz 4’üncü yılını doldururken, müşterilerimizin hayatının her dakikası için değer yaratmaya odaklı 1440 stratejimiz, hem operasyonel hem finansal anlamda üstün performansı beraberinde getirdi" dedi ve ekledi:

"2018’de genişlettiğimiz ve yeni özelliklerle zenginleştirdiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB’a yükseldi.

"Turkcell Türkiye’nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10.9 puan artışla yüzde 66.7’ye ulaşırken, sabit tarafta TV’li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48.6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü.

"Artık müşterilerimiz fizy’den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik’te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor.

"Müşterilerimiz kullandıkları her türlü dijital serviste Turkcell teknolojilerinin güvenini hissetsinler diye bir gündeki 1440 dakikanın tümüne hitap edebilecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

2018’in Turkcell’in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu belirten Terzioğlu, "2018’de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık" dedi ve ekledi:

"Ukrayna’da lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018’de Barcelona’da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell’e yaptı. 2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye’de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de, Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur’da sahip olduğumuz payların Telia Company’ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon euro kaynak yaratılacak."