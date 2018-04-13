Türk zeytinyağına Japonya’dan 3 ödül

İSTANBUL () - NOVA Vera Zeytinyağı, Amerika’dan sonra Japonya’da da altın madalyaya layık görüldü. Şubat ayında Los Angeles Uluslararası Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması'nda altın madalya kazanan Nova Vera, bu kez de dünyanın en önemli zeytinyağı yarışmalarından biri olarak gösterilen JOOP’tan (Japan OliveOil Prize) bir altın, bir gümüş ve 'Türkiye’nin En İyisi' olmak üzere toplam 3 ödül ile döndü.

Japonya’da düzenlenen JOOP (Japan Olive Oil Prize) yarışmasına Türkiye’den katılan Nova Vera büyük bir başarı daha elde etti. Uluslararası jüri tarafından 13 ülkeden 300’ün üzerinde zeytinyağının değerlendirildiği yarışmada, Nova Vera Erken Hasat ürünü ile 'altın', Ege Sızma ürünü ile 'gümüş' madalya kazandı. Nova Vera, aynı zamanda Erken Hasat ürünü ile 'Üretildiği Ülkenin En İyisi’ ödülüne de layık görüldü.

Nova Vera'nın, Ayvalık ve Manisa'daki kendi bahçelerinden, sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniği ile ürettiği natürel sızma zeytinyağları, geçtiğimiz dönemlerde de Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ödüle layık görülmüştü.

"TÜRK ZEYTİNYAĞINI BAŞARIYLA TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, "Ürünlerimizde sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniklerini kullanıyoruz ve bu bize hedeflediğimiz kalite ve lezzeti getiriyor. Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytinyağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor. Bizim bu konuda gösterdiğimiz özen, yurtdışındaki yarışmalardan altın madalyalar ile dönmemizi sağlıyor. Henüz çok genç bir marka olmamıza rağmen Türk zeytinyağını yurtdışında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

“YURT DIŞI PAZARLARA YÜKSEK KALİTEDE ZEYTİNYAĞI SUNMAK ÖNEMLİ”

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının son dönemde ivme kazandığını, Ocak-Şubat 2018 döneminde 121,7 milyon dolarlık dış satımla tüm zamanların en yüksek 2 aylık ihracat rakamının elde edildiğini hatırlatan Alan, “Ülke olarak yaptığımız zeytinyağı ihracatının sadece miktar olarak artması değil aynı zamanda birim fiyatının da yükselmesi hedeflenmelidir. Bu da ancak yurtdışı pazarlara, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yüksek kalitede, markalı ürünler sunulması ile mümkün olabilecektir. Nova Vera, bu hassasiyetlerle çalışan ve “Ömrünüze Sağlık” sloganı ile tüketicilere sağlık bileşenleri yüksek ürünleri sunmayı hedefleyen bir üreticidir" diye konuştu.

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