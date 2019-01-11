Türk yatırımı olan, Benelüx'ün en büyük otelinin bahçesine dev uçak

TÜRKİYE ve Hollanda'nın en büyük turizm gruplarından Türk şirketi Corendon, sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ile Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük otelinin bahçesine, dünyanın en yaşlı Boeing 747-400 jumbo jet uçağını yerleştirecek.

İki Türk yatırımcı tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu, geçen yıl Mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine gelecek ay büyük bir uçak yerleştirecek. Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan Corendon Village Hotel Amsterdam'da düzenlenen toplantıda, şirketin kurucuları gazetecilere bilgi verdi. Hollanda basınının da yakından takip ettiği projenin hikayesini anlatan Corendon Turizm Grubu'nun kurucu ortağı Atılay Uslu, dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan ve son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçen ay yapan uçağın şu anda Amsterdam Schiphol Havalimanı hangarında ve söküm sürecinde olduğunu söyledi.

OTOBAN, BİRKAÇ SAATLİĞİNE KAPATILACAK

Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki kanalların üzerine geçici köprüler kurulacağını dile getiren Uslu, otoban boyunca yer alan trafik lambalarının ve elektrik direklerinin söküleceğini kaydetti. Uçağın satın alınması ve otele yerleştirilmesi projesinin maliyetinin 2,5 milyon euro'yu bulduğunu açıklayan Atılay Uslu, otelin bahçesine yerleştirilecek Boeing 747-400'ün restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılacağını aktardı. Uçağın 170 ton ağırlığında olduğunu dile getiren Uslu, "Uçağın getirileceği gün için birkaç saatliğine otobanın bir bölümünü araç trafiğine kapattıracağız. Bunun maliyeti de 68 bin euro. 50 kişilik bir takım bu proje üzerinde çalışıyor" dedi.

CORENDON'UN, İÇİNDE UÇAK BULUNAN İKİNCİ OTELİ

Bünyesinde Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Corendon Travel'in yanı sıra, kendi incoming şirketi, filosunda 16 Boeing 737 bulunan havayolu grubu ve 9 tesisli otel zinciri olan Corendon, daha önce de Amsterdam'daki ilk oteli olan Corendon City Hotel'in 7'nci katına gerçek Boeing 737 kokpiti yerleştirdi. Uçağın burnunun dışarıdan görülen bu oda hem eğitim hem de simülasyon odası olarak hizmet veriyor.

10'UNCU OTELİ KARAYİPLER'DE AÇACAK

Otel zinciri de bulunan Corendon, son yıllarda otel yatırımlarına da ağırlık verdi. Grubun bu yıl Karayipler'in Curaçao Adası'nda açacağı 10'uncu oteli 'Holiday Beach Veneto' parça parça hizmete girecek. Grubun adadaki ikinci otel yatırımı olacak ve 800 odadan oluşacak 5 yıldızlı otel 2020'de tamamlanacak.

2019'DA DAHA FAZLA TURİST GELECEK

Hollanda ve Belçika'nın en büyük 3 tur operatöründen biri olan Corendon'un diğer kurucu ortağı Yıldıray Karaer de bu ülkelerden 2019'da Türkiye'ye olan paket tatil talebinin oldukça arttığını söyledi. 2019 yaz sezonu için genel rezervasyon artışının yüzde 28 olduğu Hollanda pazarında, Türkiye'ye olan talebin ise yüzde 36 olduğunu açıklayan Karaer, paket tur fiyatlarının da 2019'da yükseleceğini belirtti. Karaer, 2019'da en çok talep artışı gören destinasyonların Alanya, Antalya, İzmir ve Dalaman olduğunu belirtti. Karaer, 2019 yılında gelen turist sayısında artış yaşanacağı gibi aynı zamanda da fiyatlar da yükseliş gerçekleşeceğini aktardı. Karaer, "Nisan -Ekim paketlerinin satışlarında Türkiye'nin sunduğu fiyatlar, İspanya ve Yunanistan'ın üstünde. İspanya'ya 728, Yunanistan'a 668 euro fiyat sunarken, Türkiye'ye 766 euro'ya fiyat veriyoruz. Türkiye turizmdeki yükselişteki en hızlı ülkeler arasında yer alıyor" dedi.



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