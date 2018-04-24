Türk ürünleri Milano İsaloni Mobilya Fuarı'nda

İstanbul, 24 Nisan () - Türkiye markalı mobilya sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kilim Mobilya, büyüme planları içinde önemli yeri bulunan ihracatını küresel düzeye genişletmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Afrika, Ortadoğu, Asya ülkelerinin ardından gözünü Avrupa pazarına diken Kilim Mobilya, eski kıtanın en prestijli mobilya organizasyonları arasında sayılan İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen, İsaloni Mobilya Fuarı’na katıldı. Kilim Mobilya’nın, yenilikçi ve konforlu ürünleri, 200’den çok firmanın katıldığı Fuar’da büyük ilgi gördü.

Kilim Mobilya olarak 2020 yılı ve ötesini hızlı büyüme ve hizmetleri çeşitlendirme dönemi olarak planladıklarının altını çizen Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, “2018-2020 yılları arasında organizasyonumuzun dünya ölçeğinde rekabet edebilir hale getirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz; 2018 yılı ile birlikte iki adet beş yıllık büyüme planımız devreye girdi ve Kilim küresel rekabette varlığını her geçen gün hissettirecektir” dedi ve ekledi:

Yiğit: Milano Mobilya Fuarı’nda sektörün gelişme trendlerine tanık oluyoruz

“Bu planlarımız arasında, ihracata dayalı büyümenin oldukça büyük yeri var; artık tüm dünyayı pazarımız olarak kabul ediyor ve hedeflerimizi bu anlayışla belirliyor ve ilerliyoruz. Yalnızca Avrupa’nın değil, tüm dünyanın en önemli mobilya organizasyonları arasında gösterilen İsaloni Mobilya Fuarı’na da bu hedef doğrultusunda katıldık. Burada, bir yandan geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi sergilerken, bir yandan da sektörün gelişme trendlerine tanık oluyoruz; bu bilgiler bizim gelecekteki tasarımlarımıza da ışık tutacaktır.”

Milano Mobilya Fuarı’ndaki izlenimlerinin, uzman bir ekip ile kurdukları Araştırma - Geliştirme Bölümü’nün (Ar-Ge) çalışmalarıyla geliştirip ürettikleri ürünlerin, Avrupalı üreticilerin ürünleriyle rekabet edecek güçte olduğunu gösterdiğini vurgulayan Yiğit, “Milano Mobilya Fuarı Kilim Mobilya için çok başarılı geçti; ürünlerimiz çok beğenildi. Özellikle, yatak ürün grubumuz ve oturma gruplarımız çok beğeni topladı” dedi ve ekledi:

“Milano’da gördüğümüz büyük ilgide tasarımdaki özgünlüğümüzün önemli payı var”

“Kilim Mobilya ürünlerinin Avrupa’nın bu en prestijli mobilya fuarında büyük ilgi görmesinde tasarımdaki özgünlüğümüzün önemli payı olduğunu düşünüyorum. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, satış ağımız, üniversiteler, araştırma kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve profesyonel tasarım ofislerinden oluşan bir tasarım zincirimiz var. Bunlardan gelen her türlü geri bildirim bir tasarım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Tasarım konusunda özgün yaklaşımlarımızın sonucunda, görsel tasarımların yanında Kilim patentli çeşitli üretim ve malzeme teknolojileri de geliştiriyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz Hybrid teknolojisi bunlardan birisi. Oturma ürün grubunda pazar standartlarını etkileyecek bu teknoloji, Kilim tasarım zincirinin sıra dışı yaklaşımlarının bir sonucu ve sektörde bir ilk. Yine bu yaklaşımın bir sonucun olarak Kilim patentli yeni teknoloji ile tasarımdaki gücümüzü göstermeye devam edeceğiz.”

Milano Mobilya Fuarı Avrupa pazarında genişlemek için önemli bir platform oldu

Türkiye ve ihracat pazarlarında toplam 300 e yakın satış noktalarının olduğuna işaret eden Yiğit, “Bayileşme çalışmalarımız olağanüstü bir hız ile devam ediyor. Yurt dışında son beş yılda 70’e yakın ülkeye düzenli ve sürekli ihracatımız oldu” dedi ve şöyle devam etti:

“Komşu coğrafyalarda ve dünya genelinde yaşanılan olumsuzluklara rağmen ciromuzun yüzde 20’lik kısmı ihracattan oluşuyor. Önümüzdeki beş yılda ihracatın ciromuz içerisindeki payını yüzde 30 ve üzerine çıkartırken, Amerika, Avrupa ve Arap coğrafyasında etkinliğimizi daha da artırmak istiyoruz. Amerika’ya en fazla ihracat yapan iki Türk şirketinden birisi durumundayız. Arap coğrafyasında ve Türki cumhuriyetlerde ise lider pozisyonundayız. Bir yandan liderliğimizi pekiştirirken, diğer yandan hizmet vermediğimiz ülkelere de kalıcı olarak giriş yapmak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Milano Mobilya Fuarı da, Avrupa pazarında genişlemek için önemli bir platform oldu. Kurduğumuz ilişkiler çerçevesinde, kısa sürede Avrupa genelinde yeni bir bayileşme atılımını başlatacağız.” (Fotoğraflı)