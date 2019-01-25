Türk Telekom yönetim kurulu üye sayısı 12’den dokuza düştü

İstanbul, 25 Ocak () – Telekomünikasyon şirketi Türk Telekom’un olağanüstü genel kurulunda şirketin yeni hissedarı Ana Sözleşmesi’ye eklenirken, Yönetim Kurulu üye sayısı daha hızlı ve esnek çalışmayı sağlamak amacıyla 12’den 9’a düşürüldü.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından Türk Telekom’un ilk genel kurulu 25 Ocak Cuma günü Ankara’da yapıldı. Şirketin Ankara’daki Genel Müdürlük Kültür Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın ardından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ana hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarlarımızın bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda şirket Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Böylece yeni hissedarımızın Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne işlenmesi gerçekleşirken; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ‘Kuruluş’ başlıklı birinci maddesi, ‘Sermaye’ başlıklı altıncı maddesi, ‘Yönetim Kurulu’ başlıklı sekizinci maddesi, ‘Denetim Kurulu’ başlıklı 16’ncı maddesi, ‘Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları’ başlıklı 17’nci maddesi, ‘Genel Kurulun Yetkileri’ başlıklı 19’uncu maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.

“Genel Kurul’da şirketimizin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu’nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12’den dokuza düşürülmesine karar verildi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman’ın Yönetim Kurulu’na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.

“Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, verimli bir çizgide artan performansımızla Türk Telekom’u daha iyi yerlere taşıma kararlılığımızın bir kez daha vurgulanmasına vesile olmuştur. Türk Telekom, yeni ortaklık yapımız ve yeni hissedarımızla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecektir. Türkiye’nin değeri Türk Telekom olarak, sorumluluk ve görev bilinciyle, mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlayarak milletimiz için sağlam ve kalıcı yararlar sağlayabilmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

