Türk Telekom Faizsiz kredi müjdesi! 10 yıl sözüne 75 bin TL Faizsiz kredi açıklaması

Bankalar ile operatör şirketleri arasında kampanyalara her gün yeni kampanyalar yayınlanıyor. Bu hafta Türk Telekom'dan kredi müjdesi 10 yıl sözünüze 75 bin TL faizsiz kredi almak mümkün haberleri sonrası Türk Telekom bir açıklama yayınlandı.

Türk Telekom 75 Bin TL Faizsiz kredi veriyor mu?

Türk Telekom yeni müştelerine faizsiz kredi vereceğini duyurdu. Türk Telekom hattınıza taşıyın ve 10 yıl kalma sözü vererek 75 bin TL faizsiz krediden yararlanabilirsiniz açıklaması sonrası Türk Telekom yeni bir duyuru yayınladı.

75 bin TL faizsiz kredi kampanyamız yok!

Türk Telekom yapılan açıklamaya göre 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası bulunmadığı belirtti. Ancak Türk Telekom kredi kampanyasını sizler için araştırdık.

Faturalı Hatta Faisiz Kredi!

Türk Telekom ödemeleri düzenli yapan ve 6 aydır Türk Telekom faturalı hat kullananlara kredi kampanyasından faydalabiliyor. Türk Telekom faturalı hatta kredi ve TTNEt faturalı hatta kredi kampanyasında aman dikkat edin!

5000 TL, 7000 TL ve 10 bin TL alabilirsiniz! Ancak..

Türk Telekom üzerinden 5000 TL, 7000 TL ve 10 Bin TL kredi alabilirsiniz. Ancak bu kampanyaları düzenleyenler direk olarak Türk Telekom olmadığı bazı telefon markaları, bazı Türk Telekom bayileri kredi kullandırabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şu şekilde; Türk Telekom uzun süre kullanan vatandaşlar fatura borcu karşılığı karşı tarafa bildiğiniz üzere para gönderebiliyor. Türk Telekom faturalı hat ödeme ile 5 Bin TL 7 Bin Tl ve 10 Bin TL karşı tarafa yada kendinize para gönderip borçlanabilirsiniz. Daha sonra ise öbür ay borcunuzu yapılandırabilirsiniz.

Ancak yine de Faturalı hatta kredi ve Türk Telekom kredi gibi özellikle 10 yıl sözünüze 75 bin TL Türk Telekom kredi gibi yerlere inanmamanız öneriliyor. Sizler için Faturalı hatlara kredi de yapılabileceklerinizi anlattık. Türk Telekom faturalı hattı olanlar telefon görüşmesi yaparak fatura borçlanma limiti artırarak ödemelerini fatura karşılığı yapabilir ve nakit parayı bu şekilde kullanabilir.