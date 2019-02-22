Türk organik sektörü Almanya’da tanıtılıyor

İstanbul 2 Şubat () - BioFach Organik Ürünler Fuarı kapsamında organik tüketiminde dünya liderlerinden Almanya’da Türk organik sektörü tanıtılıyor.

Yıllık 250 milyon dolar ihracat yapan ve 1 milyar dolar ihracat hedefi olan Türk organik sektörü, Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde dünya genelinde tanıtım atağına kalktı.

Türkiye’de organik sektöründe Ticaret Bakanlığı’nın koordinatör birlik olarak görevlendirdiği Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tanıtım Grubu’na Türk organik sektörünün dünya genelinde tanıtımı amacıyla sunduğu “Türkiye Organik Sektörü’nün Tanıtımı, Tanınırlığının Ve Güvenilirliğin Arttırılması” isimli projenin kabul edilmesi sonrasında tanıtıma, en büyük organik ürün tüketicilerinden Almanya’da başladı.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri’nin 1998 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen ürünler konusunda dünyanın en büyük fuarı olan BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından gelen organik ürün ithalatçılarına Türkiye’nin organik sektöründe kat ettiği mesafe anlatıldı.

“Organik sektörü tek çatı altında buluşacak”

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy’un moderatörlüğünde düzenlenen seminerde Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler Çalışma Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’de organik sektörünün geldiği noktayı ve bundan sonraki süreçte hedeflerini anlattı.

Organik üretimin Türkiye’de hem ürün çeşitliliği, hem de organik üretim yapılan alanlar anlamında sürekli geliştiğini belirten Işık şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde organik tarımın ve ihracatın gelişimi için Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulmuş olan Organik Ürünler Çalışma Komitesi’ni genişletme kararı aldık. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ihracatçı birliklerine Komitede yer almaları için davete çıktık. TİM, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ve KSKDER gibi STK’ların temsilcilerini de Komiteye davet edeceğiz. Bu sayede ülke çapında organik sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar bir çatı altında buluşmuş olacak ve sektöre ilişkin stratejiler birlikte belirlenecek. Bu sayede gerek iç, gerekse dış pazarda yaşanan sorunların çözümü daha hızlı ve kolay olacak.”

Türk organik sektörü bundan sonra ABD ve Japonya’da tanıtılacak

Mehmet Ali Işık, Türk organik sektörünün belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için Türkiye Tanıtım Grubu’na sundukları proje kapsamında Almanya’dan başladıkları tanıtım kampanyasına Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile devam edeceklerini söyledi.

İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığının dünya genelinde yükselen değer olmakla birlikte organik ürüne hak ettiği değeri en fazla ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’nın verdiğine dikkat çeken Işık, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’nin organik ürünler üretim ve ihracat potansiyelinin artması için bu üç pazara yoğunlaşıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Almanya’da BioFach organik ürünler, Japonya’da Foodex ve ABD’de Fancy Food gıda fuarlarını uzun yıllardır başarıyla düzenliyor olması bu pazarlardaki yetkinliği projemizin hızla başarıya ulaşmasına katkı sağlayacak ve ihracat hedeflerimize ulaşacağız.”