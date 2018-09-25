Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanmasını bekliyor

İSTANBUL, () - 2018 yılının son çeyreğinde Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanacağını dile getirirken, yüzde 11’i istihdamda azalma öngörüyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’deki istihdama yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Manpower Group verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının son çeyreğinde Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanacağını dile getirdi. Buna karşın, işverenlerin yüzde 11’i azalma yaşanacağını öngörürken, yüzde 70’lik kısım değişiklik olmayacağı yönünde tahminde bulundu. 2017 ile kıyasladığında da işe alım beklentilerinin geçen senenin aynı dönemine göre fazla bir değişiklik göstermediği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BEKLENİYOR

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, istihdam ile ilgili 8 bin 598 haber yansıması tespit edildi. Raporda, işverenlerin önümüzdeki 3 ay içerisinde 11 sektörün 10’unda ve 5 bölgenin tamamında istihdam artışı beklediği belirtildi. Bu durum bir önceki çeyrekle kıyaslandığında da, işe alım eğilimlerinin beş bölgenin ikisinde ve 11 sektörün 6’sında zayıfladığı görüldü. Buna karşın, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, işe alım planlarındaki 11 sektörün 5’inde ve 5 bölgenin ikisinde güçlendiği ortaya çıktı.

2018 yılının son çeyreğinde ise en güçlü işe alım planlarının (+) yüzde 21 net istihdam görünümüyle üretim sektörü işverenlerinden geldiği saptandı. Üretimden sonra kamu ve sosyal hizmetler sektöründe görünümün (+) yüzde 16 seviyesinde seyrettiği belirlendi. Bununla birlikte; tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörü ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinin (+) yüzde 15 görünümle istikrarlı bir işgücü artışı yaşanacağı öngörüldü.

5 BÖLGEDE İSTİHDAM ARTIŞI VAR

İstihdam artışı bölgelere göre incelendiğinde ise 5 bölgenin tamamında artış öngörüldü. Bununla birlikte, en yüksek işe alım planının (+) yüzde 18‘lik net istihdam görünümü ile Marmara Bölgesi’nde yaşanacağı bildirildi. Marmara Bölgesini (+) yüzde 13 ile Karadeniz bölgesi takip ederken, Ege bölgesindeki artışın (+) yüzde 12 olacağı öngörüldü.