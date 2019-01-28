TÜRK-İŞ: Açlık sınırı Ocak ayında yüzde 3.5 artışla 2,009 lira

İstanbul, 28 Ocak () – Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 3.5 artışla 2,009 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ocak ayı verilerine göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 6,542.88 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 2,451.97 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ verilerine göre Ocak ayında;

- Yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.79 artışla 551.69 liraya,

- Yetişkin bir kadının aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 3.81 artışla 463.69 liraya,

- 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.76 artışla 594.97 liraya,

- 4-6 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması da bir önceki aya göre yüzde 4.73 artışla 398.31 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı aylık 67.50 lira ve yıllık 1,280.70 lira artarak 2.008,66 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ’in Ocak ayı mutfak enflasyonu verilerine göre;

- Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3.48,

- 2019’un ilk ayında fiyatlarda yüzde 3.48,

- Yıllık gıda enflasyonu yüzde 24.34 artarken yıllık ortalama artış da yüzde 17.60 olarak hesaplandı.

Asgari ücret, Aralık ayında 417.77 liraya denk gelen yüzde 26.04 artışla net 2,020.90 liraya yükselmiş ve uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırının üzerine çıkmıştı.

TÜRK-İŞ’in gıda fiyatlarındaki değişime ilişkin yayınladığı verilere göre;

- Ocak ayında süt, yoğurt, peynir grubunda süt fiyatı artarken, yoğurt ve peynir fiyatında önemli bir değişiklik olmadı.

- Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta geçen ay birer lira ucuzladığı belirtilen kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı Ocak ayında değişmedi. Tavuk ve balık fiyatlarında bu ay (hamsi ve istavrite bağlı olarak) hafif artış görülürken, sakatat fiyatı bu ay değişmedi.

- Yumurta fiyatı adet başına 10 kuruş yükseldi ve bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) Ocak ayında yapılan fiyat ayarlamalarının ardından az da olsa ortalama kilogram fiyatı arttı.

- Ortalama yaş sebze-meyve fiyatları Ocak’ta yükselirken, mevsim şartlarının elverişsizliği ve üreticiden toptancı haline yapılan sevkiyatın azalmasıyla açıklanan fiyat artışları semt pazarlarına olumsuz yansıdı.

- Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek fiyatı maliyetlerdeki artışa ve zam kararı alınmış olmasına rağmen uygulamaya girmedi. Pirinç, bulgur ve un fiyatı hafif artarken, irmik fiyatı ortalamada geriledi.

- Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı fiyatı Ocak ayında aynı kaldı, margarin fiyatı ise kampanyayla biraz düşürüldü. Zeytinyağı ile ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi. (Tablo)