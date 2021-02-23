Türk ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini değiştirdiler!

Uluslararası ekonomi otoriteleri, koronavirüse rağmen Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yükseltiyor. Bunlardan biri de ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli Goldman Sachs oldu. Söz konusu yatırım bankası tarafından Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yükseltildi.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin yüzde 4 olan büyüme beklentisi yüzde 6'ya yükselttiler. Goldman Sachs, ayrıca Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin politika faizi tahminini de indirdi. Ekonomistler, TL'deki (Türk Lirası) artışı da göz önünde bulundurarak Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin yüzde 17 olan politika faizi beklentisini yüzde 16,50 düzeyine düşürdü.

"Büyüme görünümünde durağanlaşma olabilir"

Söz konusu raporda, sıkı para politikası ile artan emtia fiyatlarına dikkat çekilerek, bu sene sonu itibarıyla ileriye doğru büyümede durağanlaşma meydana gelebileceği ifade edildi. Öte yandan, koronavirüsün ardından Afrika ve Orta Doğu'nun yanı sıra Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa'da yer alan ülkelerde enflasyonist olmayan büyüme gerçekleşebileceği aktarıldı.

HSBC tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde değişim yaşandığı ifade edilmişti. Söz konusu raporda, TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) sıkı para politikası uygulamaya başladığına dikkat çekilmişti. Aralık ayına ilişkin sanayi üretim verilerinin duyurulmasından sonra büyüme beklentilerini yükselttiğini duyuran HSBC, 2020 senesinin son çeyreğinde ekonominin yüzde 2,9 düzeyinde büyüdüğünün tahmin edildiğini aktarmıştı.

Raporda, bir önceki beklentinin eksi yüzde 0,7 olduğu hatırlatılarak, bu yüzde Türkiye'nin 2020 senesinin tümüne ilişkin yüzde 1 olan büyüme beklentisinin yüzde 2'ye çıkarıldığı belirtilmişti. Türkiye'nin 2021 senesine ilişkin yüzde 2,1 olan büyüme beklentisinin yüzde 4,2'ye çıkarıldığı raporda, bu değişim teknik bir değişim olarak nitelendirilmişti. Raporda, 2021 senesinin ikinci yarısında yukarı yönlü revizyonlara rağmen ekonomik faaliyetlerde ciddi bir yavaşlama gerçekleşebileceği ifade edilmişti.

JP Morgan yüzde 4,6'ya yükseltmişti

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde koronavirüse rağmen iç talebin önemli bir direnç gösterdiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin 2020 senesine ilişkin yüzde 1,1 olan büyüme beklentisi yüzde 1,9'a çıkarılmıştı. Türkiye'nin 2021 senesine ilişkin yüzde 3,3 olan büyüme beklentisinin ise yüzde 4,6'ya çıkarıldığı raporda, turizm sektörüne ilişkin hedefler ve aşılama süreci göz önünde bulundurulduğunda Türk ekonomisinde bu sene daha ciddi bir büyüme yaşanabileceği ifade edilmişti.

Raporda, 2020 senesinin ilk yarısında Türk ekonomisinde kredi büyümesinin yaşandığı belirtilerek, bu şekilde pandeminin ekonomi üstündeki olumsuz etkilerinin en hafif biçimde üstesinden gelinebildiği aktarılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 08:33