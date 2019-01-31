Turizm geliri 2018'de yüzde 12.3 artışla 29.5 milyar dolar

İstanbul, 31 Ocak () – Türkiye turizm geliri, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.3 artarak 29 milyar 513 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Turizm İstatistikleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrek verilerine göre turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin dolara yükseldi. Cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirinin yüzde 82.6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.4’ü ise yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri görülürken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre bu çeyrekte yabancıların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 828 dolar oldu.

TÜİK’e göre Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 9 milyon 652 bin kişiye ulaştı ve bunların yüzde 85.8’ini 8 milyon 283 bin kişi ile yabancılar, yüzde 14.2’sini ise 1 milyon 369 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlar oluşturdu.

Verilere göre ayrıca yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.2 düşerek 957 milyon 647 bin dolara geriledi ve söz konusu giderin 820 milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 milyon 901 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi oldu ve yurtdışını ziyaret eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 517 dolar olarak gerçekleşti. (Tablo)