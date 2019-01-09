TÜREB Başkanı Ataseven: İzmir rüzgarın başkentidir

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, İzmir'in rüzgar enerjisindeki potansiyeline dikkat çekerek, "İzmir rüzgarın başkentidir. Rüzgar anlamında Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 60'ından fazlası İzmir ve Ege Bölgesi'nde yer alıyor" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) sanayicilere yönelik 'Enerji Sohbetleri' etkinliği düzenledi. Ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjinin ele alındığı toplantıda sektördeki sivil toplum kuruluşlarının liderleri, sanayiciler, hukukçular ile akademisyenler rüzgar ve güneş enerjisindeki son durum hakkında bilgi verdi. TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, iki yıldır sektörün beklediği kapasite artış taleplerinin verilmediğini belirterek, bu yılın ikinci çeyreğinde kapasite artışları ile ilgili çerçevenin yasalaşacağını dile getirdi. Ataseven,TÜREB olarak temel amaçlarının ülkedeki rüzgar potansiyelini ekonomiye kazandırmak olduğunu söyleyerek, yenilenebilir enerjiye gelecek açısından destek vermek gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa ile kıyaslandığında yüzde 30 daha fazla rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Ataseven, "İzmir rüzgarın başkentidir. Rüzgar anlamında Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 60'ından fazlası İzmir ve Ege Bölgesi'nde yer alıyor. Aynı zamanda İzmir rüzgar sanayisinin de başkentidir. Pek çok şirketin bölge müdürlüğü burada yer alıyor" dedi.

SANAYİDEKİ ENERJİ MALİYETLERİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ise enerji maliyetinin endüstrinin rekabeti için en önemli faktör konumunda olduğuna dikkat çekerek, enerji üretimlerinin farklı düzeydeki desteklerinin son kullanıcılar için elektrik ve enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu anlattı. 2018 yılı itibarıyla yüksek tüketimli tüketici limitinin Ekim ayında 10 milyon kilovatsaate (kWh) düşürüldüğünü söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Firmalarımızın rekabet güçlerini kaybetmemeleri için enerji maliyetlerini düşürmeleri elzemdir. Artan enerji maliyetleri üyelerimizin en büyük sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Örneğin; bir tesiste 2018 yılı başında 0.28 TL/kWh olan enerji fiyatları, 0.44 TL/kWh seviyelerine çıkmış durumdadır. Bu artış neredeyse yüzde 60 civarında bir artışa karşılık gelmektedir. 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre 2015 yılında sanayi sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 32,4 ve net elektrik tüketimindeki payı ise yüzde 47,6 olduğu paylaşılmaktadır. Bu da sanayi sektörünün enerji tüketiminde önemli yer tutan bir sektör olduğuna işaret etmektedir. EBSO Yönetim Kurulumuza bağlı olarak çalışan, konusunda uzman birçok kişinin temsilci olarak yer aldığı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubumuz var. 2019 yılında enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulama örneklerinin üyelerimiz ile paylaşılması planlanıyor."

İZKA'DAN YENİLENEBİLİR ENERJİYE DESTEK

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz da İzmir'in son 10 yılda yenilenebilir sanayide kayda değer bir konuma geldiğini ifade etti. Küresel firmaların varlığı ve pazarın büyüklüğü anlamında İzmir'in yatırımcıların göz önünde bulundurduğu bir yer olduğunu anlatan Yavuz, "Ajansımız bugüne kadar hazırladığı mali destek programları ile İzmir'de yenilenebilir teknolojilerinin teşvik edilmesini desteklemiştir. Ajansımız bu sektörde yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi için faaliyetlerini yürütüyor" dedi.



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