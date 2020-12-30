Tüm Vatandaşlara Müjde! Yardım Kampanyaları Artıyor

Devlet yardım kampanyaları ülkemiz vatandaşları için yeni bir konu başlığı değildir. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde Türkiye’de senelik olarak onlarca farklı yardım gündeme gelmektedir. Gerçekleştirilen yardımların büyük bir bölümünde devlet eli bulunmaktadır. 2020 yılında;

Korona Virüs Salgını yaşanması,

İnsanların alım güçlerinin azalması,

Psikolojik olarak olumsuz etkilerin görülmesi,

Pek çok vatandaşın hayatını kaybetmesi sadece yardımların boyutlarının değişim göstermesine neden olmuştur.

Ülkemizde salgının kontrol altına alınması adına ilk zamanlardan bu yana farklı önlemler alınmış dudumadır. Önlemler çerçevesinde pek çok vatandaş işlerini kaybetmiştir. Ya da özellikle esnaflar, ortalama rakamların çok altında kazanmaya başlamıştır. Durum böyle olunca piyasada ciddi bir durgunluk kendini göstermeye başlamıştır. Devlet, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına Sosyal Yardım Paketi açıklayarak 1000 TL maddi yardım gönderimi yapmıştır.

Güncel Yardım Kampanyaları

Maddi yardımlar bir de diğer kapsamda incelenmelidir. 1000’er TL’lik olarak ayarlanan yardımlar kapsamında insanların genel alışverişleri sağlanmaya çalışılmıştır. Kira gibi konu başlıkları için ise alternatif sistemler uygulanmaya başlamıştır. Ancak bilindiği üzere kış mevsiminin kendini göstermesi farklı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Vatandaşlar artık bir de ısınma sorununun üzerinden gelmeye çalışmaktadır.

Kış mevsimi ile birlikte güncel yardım kampanyalarının sayısının ve kapsamının artırılacağı haberleri kesinleşmiştir. Resmî kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen açıklamalar ihtiyaç sahiplerine;

Elektrik,

Yakacak,

Kira,

Gıda yardımı yapılacağını ortaya koymuştur.

Salgın döneminde yaşanan maddi sıkıntılıların giderilmesi için sadece devlet yardımları da kendini göstermemektedir. Bu çerçevede sosyal yardımlaşma vakıfları da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım teslimlerini gerçekleştirmektedir. Sosyal yardımlaşma vakıflarının yardım paketleri genellikle gıdadan oluşmaktadır. Devlet bu neden yüzünden maddi yardım alanlarına ağırlık vermiş durumdadır. Gıda yardımları için ise;

Pirinç,

Makarna,

Bulgur,

Kuru baklagiller kabul edilmektedir.

Korona Virüs Yardım Kampanyaları

Güncellenen yardım kampanyaları süreklilik konusunda da birbirinden farklıdır. Çünkü bazı vakıflar ailelere tek kereden oluşan toplu yardımlarda bulunmaktadır. Bazı yardım türlerinde ise aylık şekilde süreklilik esas alınmaktadır. Bu konunun açıklık kazanması adına yardım veren vakfın içerik özelliklerinin bilinmesi gerekecektir.

Korona Virüs yardım kampanyalarının artmasına neden olan en önemli etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü vatandaşların büyük bir bölümü virüs yüzünden işlerini kaybetmiş durumdadır. Yine aynı virüs dünya piyasalarını olumsuz olacak şekilde etkilemiştir. 2020 içerisinde gerçekleştirilen yardım kampanyaları 2021 yılında da devam edecektir. Çünkü görüldüğü üzere salgın halen tam olarak kontrol altına alınmış değildir.

Virüs yüzünden oluşturulan yardım kampanyaları genel olarak;

Maddi yardım,

Kira yardımı konuları üzerine yoğunlaştırılmış durumdadır.

Ancak alternatif yardım konu başlıkları da yok değildir. Bilindiği üzere salgın döneminde eğitim öğretim hayatı da sekteye uğramıştır. Bu çerçevede öğrencilerin dersleri online olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Online derslere herkesin katılabilmesi adına devlet kurumları ve özel kurumlar öğrencilere tablet yardımında da bulunmaktadır.

Yardım Kampanya Başvuruları

Vatandaşlar sosyal yardım kampanya başvurusu yapmadan yardım temin edememektedir. Başvurular, yardıma gerçekten ihtiyaç olup olmadığının araştırılması açısından etkilidir. Bir araştırma sürecinin olması yardımların daha geç elde edileceği zannına yol açmaktadır. Ancak günümüzde araştırmalar teknolojik imkanlardan istifade edilerek gerçekleştirilmektedir. Böylelikle bireyler çok beklemeden başvuru sonuçlarını öğrenebilmektedir.

Vatandaşlar yardım başvuruları olumlu olarak sonuçlandığında yardım türüne göre yol haritası belirlenmektedir. Ancak maddi yardımlarda banka hesabı olanlara direkt gönderim yapılmaktadır. Banka hesabının olmaması ise gönderim alınamamasına neden olmamaktadır. Devlet, bu konuda alternatif ulaşım araçlarının tamamını kullanılır hale getirmiştir. Böylelikle vatandaşların mağduriyet riskleri ortadan kaldırılmış olmaktadır.