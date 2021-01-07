Tüm Vatandaşlara 20 Bin Lira Karşılıksız Devlet Yardımı Müjdesi! 4 Farklı Devlet Yardımı Verilecek!

Devlet kurumlarının çeşitli alanlarda çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşa verdiği geri ödemesiz yardım bulunmaktadır. Son zamanlarda sıklıkla aranan bu yardımlardan yalnızca gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Sizler için haberimizde, en çok merak edilen geri ödemesiz devlet desteklerinden ve bu desteklerle ilgili tüm detaylardan bahsettik. İşte o yardımlar…

EV BAKIM VE ONARIM YARDIMI 2021

Sağlam olmayan, sağlıksız ve kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların evinin bakım ve onarımını yapması için Aile Bakanlığı, ev bakım ve onarım desteği veriyor. Evlerine tadilat yaptırmak isteyen vatandaşlara bu yardım kapsamında 20 bin liraya kadar ev bakım ve onarım desteği veriliyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin 941 liradan yani net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin tek yapması gereken şey İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmektir.

GIDA YARDIMI 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak gıda yardımı adı altında ödeme yapıyor. Gıda yardımı almak isteyen vatandaşların bu yardımdan faydalanmak için İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri ve İl Vakıflar Genel Müdürlüğüne gidip başvuru yapması gerekmektedir.

YAKACAK YARDIMI 2021

Maddi durumu kötü olan ve aylık geliri düşük olan vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından yakacak desteği veriliyor. Yakacak desteği almak isteyen vatandaşların hane içindeki kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin üçte birinden yani 941 liradan az olması gerekmektedir. Yakacak yardımı her yıl 1 defa yapılacaktır. Bu desteğe başvuru yapmak isteyen kişilerin, ikamet ettikleri ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmesi ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 2021

Elektrik tüketim desteğini, yakacak desteğinden ayıran faktör başvuru yapan her aileye sağlanmayan bir destek olmasıdır. Elektrik tüketim desteğinden sadece daha önceleri sosyal yardım almış olan ve almaya devam eden aileler faydalanabilecek. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün verdiği elektrik desteğini almak için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Her ay, Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi’nde hazırlanan liste ile birlikte kimlerin elektrik desteği alabileceği belirleniyor. Elektrik yardımı alma hakkı olan vatandaşlar, PTT şubelerinde fatura öderken kimlik kartı gösterdiklerinde bu yardımdan faydalanıyor. 1-2 kişinin yaşadığı hanelere aylık 75 kWh, 3 kişinin yaşadığı hanelere aylık 100 kWh, 4 kişinin yaşadığı ailelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişinin yaşadığı ailelere de aylık 150 kWh karşılığı elektrik yardımı verilmektedir. Söz konusu yardımın miktarı 53 lira ile 106 lira arasında değişiklik göstermektedir.