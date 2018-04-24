İstanbul, 24 Nisan () – Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;
- hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 99.1'den, Nisan ayında yüzde 2.0 azalarak 97.1 değerine,
- perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2.3 azalarak 100.3 değerine,
- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 78.9'dan, Nisan ayında yüzde 0.1 azalarak 78.8 değerine düştü.
Tüm sektörel güven endeksleri Nisan’da geriledi
İstanbul, 24 Nisan () – Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; - hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 99.1'den,...
İstanbul, 24 Nisan () – Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.
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