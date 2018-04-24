Tüm sektörel güven endeksleri Nisan’da geriledi

İstanbul, 24 Nisan () – Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

- hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 99.1'den, Nisan ayında yüzde 2.0 azalarak 97.1 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2.3 azalarak 100.3 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 78.9'dan, Nisan ayında yüzde 0.1 azalarak 78.8 değerine düştü.