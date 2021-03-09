Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Emekli Maaşınızı Alırken Bunlara Dikkat Edin

Emekli olan veya olma yolundaki milyonlarca vatandaşımız bu sürece dair birçok ayrıntıyı maalesef ki bilmiyor. Emeklilik sürecine dair vatandaşlarımızın aklında belki milyonlarca soru var. Emekli olan ve hala çalışan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler mi? Ya da ücretsiz izin uygulamaları emekli vatandaşlarımızı da kapsar mı gibi sorular sadece bunlardan birkaç tanesi. Bu sorulardan en öne çıkanı da emekli olduğu halde bir işte aktif olarak çalışmaya devam edildiğinde kişinin emekli maaşından kesinti yapılıp yapılmayacağı. Vatandaşlarımız tarafından sıkça sorulan ve merak edilen emeklilikle ilgili ne varsa yanıtladık. Tazminat, kısa çalışma ödenekleri ve merak edilen diğer ayrıntılar haberimizde.

1- Emekli olduğunuz halde çalışırsanız emekli maaşınızda kesinti olur mu?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aktif olarak kendi adlarına veya başka kişi veya kurumlar adına çalışmaları emekli maaşlarını almalarına engel teşkil etmemektedir. İşçi unvanı ile 4A’lı şekilde aktif çalışma hayatına devam eden emekli vatandaşlar için ise Sosyal Güvenlik Destek Primi gerekmektedir. Buna ek olarak işveren firma veya kişi emekli olup çalışmakta olan çalışanı için Sosyal Güvenli Kurumuna bu primi ödemek durumundadır.

2- Kendi işi olan emekli vatandaşların maaşından da kesinti yapılıyor mu?

Eski yasaya göre BAĞ-KUR bünyesinde ve vergi ödemek ile yükümlü olan şirket sahibi ve ortaklarının emekli maaşlarından yüzde 10 oranında kesinti yapılırdı. Fakat bu sistem 2016 yılında yürürlükten kaldırıldı. Şu anda emekli olmuş ve kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olan vatandaşların emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor. Ayrıca bu kişilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeme zorunluluğu da bulunmuyor.

3- Hangi durumlarda emekli vatandaşların maaşlarından prim kesintisi yapılmaz?

Şahsı adına tarımsal üretim faaliyetleri yapmakta olan vatandaşlardan, emekli olduktan sonra kendi işini kurmuş olan işçi veya devlet memurlarından, okullarda ücretli şekilde ders anlatan öğreticilerden ve vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan emekli öğretim görevlilerinin emekli maaşlarından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmiyor.

4- Emekli olup aktif olarak çalışmakta olanlar kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin desteği uygulamalarından faydalanabilir mi?

Emekli olup aktif olarak çalışmakta olan vatandaşlar kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği uygulamalarından faydalanamaz.

5- Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi yapılmış günler sigortalı olunan günler kapsamına giriyor mu?

Eğer emekli olan vatandaş işçi unvanı ile aktif çalışma hayatına devam ediyorsa Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenen süreler hizmet birleşimi kapsamına alınmamakta.