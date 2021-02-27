Tüm Coinler uçacak ama o durdurulamayacak! Bitcoin, Ada, Avax, RVN Hedef Ne? Ne kadar Yükselecek!

Coin piyasaları için yükselme dönemi başlıyor! Özellikle Şubat ayının sonuna doğru Boğacı olarak tabir edilen kişileri silkeleyen coin piyası yükselişe hazırlanıyor. Kripto paralar için uzmanlar yükseliş dönemine başladığını duyurdu. Mart ayında Kripto Para piyasaları için yükselme dönemi tekrar başlayacağını aktaran uzmanlar özellikle Doge Coin, Bitcoin, Ada Coin, Avax, ve Dot ile ilgili en çok yükselme bekleyen coinler olduğunu aktardı!

Hepsi yükselecek ancak o durmayacak!

Coin piyasalarında yükselme dönemi başlarken aralarında bir Coin hiç durmadan yükseleceği aktarıldı! Gün içerisinde çok hızlı Pumb yapsa da Coin uzmanları dün itibariyle o Coin'in herkesten fazla kazandıracağını aktarmıştı! Tüm Coinler için yükselme dönemi başladı ancak aralarında öyle bir COİN var ki o Coin hiç durmayacak! Ada Coin için durmadan yükselecek dönemine geçildiği aktarılıyor.

Ada Coin Durmayacak!

Coin piyasasında en çok yükselecek Coin Ada Coin olması bekleniyor! Uzmanlar Ada Coin için 8 TL civarındayke en az 100 TL yolculuğuna doğru çıktığını aktarmıştı. İşte dün 8 TL olan Ada Coin bugün itibariyle uçuşa geçti!

Ada Coin ne kadar yükselecek? Hedef ne?

Mart ayının ilk haftası 2 Doları geçmesi beklenen Ada Coin hedefe koşuyor! Ada Coin, yaklaşık 15 TL civarına 1 ay içerisinde ulaşması bekleniyor. Ancak Ada Coin durmaya hiç niyeti yok! Uzun vadeli yatırımcılar için Ada Coin en az 100 TL civarına yıl içerisinde ulaşması bekleniyor. Ada Coin sabah saatlerinde 10 TL ile başlayan gün bazlı harekete 12.500 TL civarına Pumb yapmasıyla günlük yüzde 42 kazandırarak en yüksek hisse olarak dikkat çekiyor!

Cardano (Ada Coin) neden yükseliyor?

Coinlerin birbirinden farklı hareket etme dönemi dün itibariyle başladı. Ada coin, Dünya üzerinde Bitcoin'den fazla hacim yapan ilk Coin oldu! Toplu halde hareket etmese bile Ada coin hikayesi ve beklentileriyle Bitcoin'den bile değerli bir Coin haline gelebilir. Ancak yükseliş asıl sebebi olan 31 Milyon hacme başka bir Coin yaklaşması beklenmiyor!

Bitcoin son durum ne? Bitcoin yükselir mi düşer mi?

Coinlerin yükselme dönemi geçmesiyle Bitcoin hacim olarak halen 2. coin olurken yüksek düşme ve yüksek yükselme dönemi beklenmiyor. Tüm dünyada insanların diğer küçük Coinlerin Bitcoin olma yolunda ilerlemesi için Bitcoin kısa vadede kar bırakan bir Coin olmadığını, ancak yatırımcılarını geçtiğimiz yılarda olduğu gibi üzeceği de düşünülmüyor. Uzun Vadede Bitcoin kazanmaya devam ettirecek ancak şu an için en stabil Coinler arasında. Hafta sonları hızlı düşüş yapan Bitcoin, bu hafta sonu kendini koruyarak yükselmesine uzun vadede kesin gözüyle bakılıyor.

Ravencoin (RVN Coin) Zirveye gidebilir!

Her şartta ve her durumda Ravencoin yatırımcısına huzur veren Coinler arasında yerini alıyor. Ravencoin uzman grafikçiler tarafından analiz edildiğinde grafiğini hep koruyan Coinler arasında yer alıyor. Bu sebeple Ravencoin yükselir mi düşer mi sorusu Coin piyasasına göre yorumlanabilir. Yükseliş trendine geçen RVN Coin yükselecek gibi görünüyor. Yatırımcısını üzmeyecek Coinler arasında Ravencoin yer alabiliyor. RVN coin için kritik eşik 2 TL olduğu biliniyor. RVN Coin 2 TL geçer geçmez kimsenin durduramayacağı ve çok hızlı bir şekilde 2 katına 3 katına gideceği düşünülüyor. Ravencoin desteği en sağlam Coinler arasında yer aldığını unutmayınız.

Avax yatırımcısı kafası karışık! Avax yükselecek mi? Avax ne zaman yükselişe geçer!

Coin piyasasında en merak edilen Coinler arasında Avax yer alıyor! Avax, 2 katı düşüşle son bir ayın en çok düşen Coinleri arasında yer alıyor. Avax yatırımcısı hızlı piyasa da düşükten çıkarak doğru Coin'e kayma çabası Avax'ı daha da düşürerek 192 TL seviyesine getirdi. 400 TL yaklaşan Avax yarı yarıya düşse bile neredeyse ADA Coin gibi en sağlam Coinler arasında. Avax yükselme trendine geçer geçmez durdurulamayacak coinler arasında. Şu anda Coinlerin birbirinden bağımsız hareket etmesi Avax'ın yükselmesini eli kulağında olduğunu gösteriyor.