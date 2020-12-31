Tüm Bankaların İhtiyaç, Konut ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları! 2021 yılında Faiz Oranlarında Artış Var

Bankalar kredi faiz oranları üzerinden müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda alternatif kredi türlerinin alternatif bankalar üzerinden temin edilmesi mümkündür. Ancak uzun yıllardan bu yana en çok rağbet gören krediler olarak;

İhtiyaç,

Konut,

Taşıt kredileri gösterilmektedir.

Üç ana başlık da hemen herkesi alakadar etmektedir. Özellikle taşıt ve konut kredilerinde ciddi meblağların talep edildiği bilinmektedir. Bu çerçevede vatandaşlar için kredi faiz oranları her ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Ancak ne yazık ki kredi faiz oranlarının son rakamları bir yükselme eğilimi yaşandığını göstermektedir.

Bankalar Kredi Faiz Oranlarını Güncelledi

Dünya çapında etkisini devam ettiren Covid-10 Salgını pek çok alanda farklı uygulamaların yapılmasına neden olmuştur. Bankacılık sektörü de bunlardan biridir. Zira ülkemizde de ilk salgın zamanlarında;

Kredi ödemelerinin ertelenmesi,

Kredi faiz oranlarının düşürülmesi,

Asgari tutarlarda değişim gibi kolaylıklar gerçekleştirilmiştir.

Salgının ilk zamanlara göre daha kontrol altında olması bankaların kredi faiz oranlarının yenilenmesine neden olmuştur. Güncellemeler yeni yıl nedeni ile de şimdilerde kendini göstermektedir. Çünkü bankalar devamlılıklarını sağlamak amacı ile daha yüksek gelirlere ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel bankalardan faiz açıklamaları art arda gelmektedir. Güncellenen tutarlar eskiye göre daha yüksek rakamlardan oluşmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranları araştırıldığında en düşük rakamlar;

10.000 TL

36 ay vade

%1,41’den oluşmaktadır.

Verilen kampanya türü yine salgın dönemi için özel şekilde hazırlanmıştır. Hatta ekonomi şartları dikkate alındığında faiz oranlarının düşük olarak addedilmesi bile mümkündür. Bu çerçevede vatandaşlar ihtiyaçları olan miktarlardaki nakitleri bankalardan temin edebilmektedir. Temin edilen nakitler piyasada canlandırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Konut Kredisi Faiz Oranları

Kredi faiz oranlarının geçmişle kıyaslamasının yapılması halinde bir hafta öncesine kadar %1,35 rakamlarına ulaşılabildiği görülecektir. Rakamlar bir sene öncesi ile kıyaslandığında ise %0,95 sonuçlarına erişim sağlanmaktadır. Bu da virüs salgınının ülke ekonomisine bir sene içerisinde ne kadar sıkıntı yarattığını resmi olarak göstermektedir.

Faiz oranlarındaki yükselme sadece ihtiyaç kredilerinde kendini göstermemektedir. Konut kredisi faiz oranları da yakın geçmişle kıyas edildiğinde yükselme eğilimindedir. Vatandaşlar güncel ve en düşük olan faiz oranlarında;

10 yıl vade,

100.000 TL

%1,34 faiz oranları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Kredi faiz oranlarının konut bakımından incelenmesi artışın ciddi miktarlarda olduğunu kanıtlamaktadır. Zira kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar bir sene öncesinde %0,94 faiz oranlarından kredi temin etmişlerdir. Bundan bir hafta öncesinin incelenmesi ise rakamların günümüzle aynı olduğu görülmektedir. Ekonomistlerin kredi faiz oranlarından beklentileri daha geniştir.

Yaşanan salgın döneminin sona ermesinin hemen ardından ekonominin daha iyiye gideceği düşünülmektedir. Bu da kredi faiz oranlarının normal seyrine döneceği beklentilerini yükseltmektedir.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Bireysel sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin bir araç temin etmek istemektedir. Özellikle büyük olan şehirlerde araç teminine bir ihtiyaç gözü ile bakılmaktadır. Fakat otomobil piyasasındaki yüksek rakamlar yüzünden bu tür alımlar birikimler çerçevesinde gerçekleşmemektedir. Bankalar taşıt kredisi faiz oranları üzerinden araç almak isteyenlere yardım etmektedir.

Taşıt kredisinde faiz oranları bir hafta öncesinden bile yüksek rakamlardan oluşmaktadır. Güncel ve en düşük olan oranlar;

40.000 TL

48 ay vade,

%1,49 faiz oranından oluşmaktadır.

Bir hafta öncesinde araştırılan en düşük faiz oranları %1,41 oranlarından oluşmaktadır. Güncel rakamların yeniden artıp artmayacağı ise henüz bilinmemektedir.