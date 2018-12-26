Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldı

İstanbul, 26 Aralık () - Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğinde, "Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 23.73 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" denildi. (Tablo)