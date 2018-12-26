İstanbul, 26 Aralık () - Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğinde, "Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 23.73 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" denildi. (Tablo)
Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldı
İstanbul, 26 Aralık () - Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı...
İstanbul, 26 Aralık () - Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı.