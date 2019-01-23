Tüketici güven endeksi Ocak’ta yüzde 0.9 düşüşle 58.2 oldu

İstanbul, 23 Ocak () - Tüketici güven endeksi, Aralık ayındaki 58.7 düzeyinden, Ocak ayında yüzde 0.9 düşüşle 58.2 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.4 artışla, Aralık ayındaki 75.3 düzeyinden 77.1 düzeyine yükseldi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.6 artışla Aralık ayındaki 76 düzeyinden 76.5 düzeyine çıktı.

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.1 düşüşle Aralık ayındaki 60.9 düzeyinden 60.8 düzeyine geriledi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 19.2 düşüşle Aralık ayındaki 22.7 düzeyinden 18.3 düzeyine geriledi. (Grafik ve Tablo)