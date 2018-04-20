Tüketici güven endeksi Nisan'da 71.9 oldu (2)

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İstanbul, 20 Nisan () - Tüketici güveni, işsizlik ve tasarruf etme konusundaki iyimserliklere karşın, hanenin ve genel olarak ülkenin maddi durumlarına ilişkin kötümserlikle, Nisan ayında, bir önceki aya yakın düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında Mart ayındaki 71.3 düzeyinden, Nisan ayında 71.9'a çıktı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90.2 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.5 azalarak Nisan ayında 90.2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94.7 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 95.1 iken, Nisan ayında yüzde 0.4 azalarak 94.7 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74.5 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak Nisan ayında 74.5 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 28.2 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 26 iken, Nisan ayında yüzde 8.5 artarak 28.2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik)