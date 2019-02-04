Tüketici Fiyatları Ocak’ta yüzde 1.06 arttı, yıllık enflasyon yüzde 20.35 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.43,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3.62,

- sağlıkta yüzde 3.56,

- lokanta ve otellerde yüzde 1.07 ve

- eğlence ve kültürde yüzde 3.18 arttı..

Ana harcama grupları itibariyle Ocak ayında en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı olurken, konut fiyatları yüzde 3.10 düştü.

TÜİK tüketici fiyatları endeksinde yıllık en yüksek artışlar ise şöyle sıralandı:

- gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30.79,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 29.63,

- ev eşyası grubunda yüzde 29.07,

- eğlence ve kültürde yüzde 23.15 ve

- lokanta ve oteller yüzde 19.89 arttı.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatların arttı, 130 maddenin ortalama fiyatları ise düştü. (Grafik&Tablo)