Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

İstanbul, 3 Ekim () – Tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül verilerine göre, TÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yılın ilk dokuz ayında yüzde 38.96, yıllık yüzde 46.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21.36 yükseldi.

