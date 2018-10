Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

(Ayrıntılar ve piyasa tepkisiyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim () – Tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi.

Enflasyon verisinin ardından, dolar 6.0 liradan 6.09 liraya kadar, euro da 6.96 liradan 7.05 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 6.06 - 6.07 lira ve euro da 7.03 - 7.04 lira aralığına döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül verilerine göre, TÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yılın ilk dokuz ayında yüzde 38.96, yıllık yüzde 46.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21.36 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- en fazla artan yüzde 11.41 ile ev eşyası grubunda olurken,

- ulaştırmada yüzde 9.15,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7.42,

- eğlence ve kültürde yüzde 6.62,

- gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6.40 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.07 ile en az artan grup oldu.

TÜİK takitici fiyatları endeksi verilerine göre, yıllık en fazla artan;

- yüzde 37.28 ile ev eşyası grubu olurken,

- ulaştırma yüzde 36.61,

- çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30.61,

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27.70,

- konut yüzde 21.84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

"İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22.88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28.30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15.32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde görüldü.

"Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti." (Grafik)