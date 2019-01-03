Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Tüketici fiyatları Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1.08,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.78,

- sağlıkta yüzde 0.62,

- lokanta ve otellerde yüzde 0.31 ve

- alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.16 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı olurken diğer ana harcama gruplarındaki düşüşler;

- ulaştırmada yüzde 2.56,

- eğlence ve kültürde yüzde 0.25,

- haberleşmede yüzde 0.11 ve

- konutta yüzde 0.06 oldu.

TÜİK tüketici fiyatları endeksinde yıllık en yüksek artışlar ise şöyle sıralandı:

- ev eşyası grubunda yüzde 31.36,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 28.80,

- gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25.11,

- konutta yüzde 23.73 ve

- eğlence ve kültürde yüzde 20.86.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (Grafik)