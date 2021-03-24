TÜİK Tüketici Mart Ayı Güven Endeksini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı tüketici güven endeksi açıklandı. Tüketici güven endeksi Mart ayında artış gösterdi. Aylık bazda %2,5 artış yaşayan endeks 86,7 puan seviyesine yükseldi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarında hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksine göre artış yaşandığı gözlemlendi.

İşbirliği içerisinde, tüketici güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında artış yaşarken, şu 84,5 olan puan, Mart ayına geldiğimizde 86,7 oldu.

Hane maddi durumum endeksi %67,3 oranında; Geçtiğimiz 12 aylık sürece göre mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi Şubat ayında 66,3 puan da iken, Mart ayına geldiğimizde yüde 1,4 oranında artış yaşayarak 67,3 endeksine yükselmişti.

Hane içi maddi durum öngörü endeksi 87,9 oranında; Önümüzde ki 12 aylık döneme ilişkin, hanelerin maddi durum öngörüsü endeksi Şubat ayında 84,5 olurken, Mart ayında yüzde 4 artarak 87,9 seviyesine yükseldi.

Genel ekonomik durum öngörü endeksi 94,1 seviyesinde; Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin genel olarak ekonomik durum öngörü endeksi ise Şubat ayında 91,7 iken Mart ayına geldiğimizde yüzde 2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma öngörülen endeksi 97,4 oranında; Geçtiğimiz 12 aylık döneme ilişkin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma öngörü endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2 oranında artış yaşayarak 97,4 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yapılan tüketici eğitim anketi sonuçlarında hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici Güven endeksi sonuçları Mart ayına göre hesaplandığında yukarıdaki veriler elde edildi. Aylık bazda hesaplandığında %2,5 artış yaşayan endeks 86,7 puan seviyesine artış gösterdi. Hane maddi durumum endeksi, hane içi maddi durum öngörü endeksi, genel ekonomik durum öngörü endeksi, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma öngörülen endeksi, olarak kategorize edildi.