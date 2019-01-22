TÜGİAD, G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısı’na katılacak

KANADA Montreal’de gerçekleştirilecek G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısı’na Türkiye Genç İşadamları Derneği, (TÜGİAD) Türkiye adına tek temsilci STK olarak katılacak. Toplantıda G20 YEA’nın işleyişi, 2019 hedefleri ve Japonya dönem başkanlığına ilişkin çalışmalar değerlendirilecek.

Üye STK’ların Başkan ve Sherpa’larının katıldığı Kanada Montreal’de gerçekleştirilecek G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısına, TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve Genel Sekreter Başak İlisulu katılacak.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dünyanın her yerinden girişimcilerin katıldığı ve 23 Ocak 2019’da gerçekleşecek olan Expo Entreprenurs Konferansı’nın önemli olduğunu söyledi. Şohoğlu, G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısı’nda Kanada’nın G20 Sherpa’sı Jonathan Fried ile Japonya’da gerçekleştirilecek olan G20 hazırlıkları konularının konuşulacağını ifade etti.

TÜGİAD’ın 2015 yılı Türkiye dönem başkanlığında 700’den fazla girişimciyi İstanbul’da ağırladığını ve G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın en kalabalık zirvesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Şohoğlu, şöyle konuştu:

“Girişimciliğin desteklenmesi ve siyasi liderlerin bu konuya öncelik vermesi için iş birliği yapan G20 YEA üyesi sivil toplum kuruluşları, küresel ekonominin belkemiğini oluşturan girişimciler için dünya çapında politika geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyor. Girişimcilere G20 ülkelerinde vize kolaylığı sağlanması, finansmana erişim, nitelikli eğitim ve işgücü, vergi avantajı, girişimcilik ekosistemindeki çalışma ve faaliyetlerin koordinasyonu gibi öncelikleri olan G20 Genç Girişimciler İttifakı, gerek B20 ile gerek G20 ile işbirliğine ve bu önceliklerin gündemde olması için çalışmaya devam ediyor. Bu liderler toplantısında G20 YEA’nın işleyişi, 2019 hedefleri ve Japonya dönem başkanlığına ilişkin çalışmalar değerlendirilecektir.”

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Genel Sekreter Başak İlisulu ve TÜGİAD Vancouver Temsilcisi Orkun Tosun toplantı sonrası T.C Monteral Başkonsolosu Deniz Barkan Umruk’u ziyaret edecek.