TTK'ya işçi başvuruları başlıyor

ZONGULDAK'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için başvurular 12 Şubat'ta başlıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçi alımının kente ilaç olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 5 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlediği mitingde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 işçi alımı sözü vermişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri kuruma alınacak yer altı üretim işçisi için çalışmalarını tamamladı. TTK'nın resmi internet sitesinde, alınacak 1000 işçi için başvuru şartları açıklandı. 12 Şubat'ta başlayacak ve 5 gün sürecek başvuruların İş-Kur aracılığıyla alınacağı ifade edilen açıklamada, Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldığı duyuruldu. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan adaylar için başvuruların ardından 2- 3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekileceği belirtildi.

'İLAÇ OLACAK'

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, kentteki işsiz birçok gencin bu haberi beklediğini söyledi. İşçi alımının TTK'ya ve kente ilaç olacağını ifade eden başkan Demirci, şöyle dedi:

"Bizler bunu devamlı takip ettik. En sonunda netice alındı, şartlar da alındı. Biz 1500 olarak alınmasını talep ediyorduk. Cumhurbaşkanımız 2018'de 1000, 2019'da 500 demişti. Biz 1500'ün birden alınmasını istiyorduk. Şu anda bu TTK'ya ilaç olacaktır. İnşallah geri kalan 500'ü de en kısa zamanda alınır. TTK'daki kömürü yer üstüne, ekonomiye kazandırmamız lazım. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir."



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