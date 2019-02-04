TSPB/Topaç: Sermaye piyasası için değişiklik taslağı hazırlıyoruz

İstanbul, 4 Şubat () - Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sektörün sermaye piyasası mevzuatında değişiklik için taslak hazırlığı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Topaç, "Sermaye Piyasasında Gündem" dergisinin Şubat sayısındaki yazısında şöyle dedi:

"Sektörün geliştirilmesi ve dönüşümü için bir başka çalışmamız Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gözden geçirilmesi. Sermaye piyasalarına gönül vermiş profesyonellerden oluşan bir ekiple tüm mevzuatı gözden geçirerek, teorik alt yapısını ve pratikteki yansımalarını tartışmakta, güncellemekte ve Sermaye Piyasası Kurulu’na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırlamaktayız. Bu çalışmamızı en kısa zamanda tamamlayacağız."

Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarının devam ettiğini de anımsatan Topaç, "İstanbul, Z/Yen tarafından açıklanan küresel finans merkezleri endeksinin son raporuna göre 100 merkez arasında 68. sırada yer alıyor" dedi ve ekledi:

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin kurulması ve konu hakkında inisiyatif sahibi olması sonucu, bu yıldan itibaren İFM çalışmalarının daha da hızlanacağına ve İstanbul’un üst sıralara doğru çıkacağına inanıyoruz. Biz de Birlik olarak Finans Ofisimiz ile yakın temas halindeyiz ve elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar, plan ve projelerin ve bunların sonucunda piyasaya sunduğumuz önerilerin nihai amacı doğrultusunda Türkiye’de sermaye piyasalarını olması gereken noktaya getirmek ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için İFM projesinin öncelikli hedefimiz olduğunu her zaman dile getiriyoruz."