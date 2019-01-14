TSPB/Topaç: Sermaye piyasanın önünü açacak tedbirleri bekliyoruz

İstanbul, 14 Ocak () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sermaye piyasaları için ortaya konan yol haritasının hayata geçirilmesini umduklarını vurguladı ve "Sermaye piyasanın gelişimin önünü açacak tedbirlerin 2019 yılında alınacağını bekliyoruz" dedi.

Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem" dergisindeki yazısında, Birlik Yönetimi olarak, sermaye piyasalarının daha ön plana çıkmasına yönelik 43 öneriyi içeren raporu düzenleyici otoritelere aktardıklarını vurguladı.

Raporun ardından, kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri ve sektörün temsilcilerinin katılımıyla “Sermaye Piyasaları Vizyon Toplantısı”nı gerçekleştirdiklerine işaret eden Topaç, "Bu toplantımız ile raporumuzda ele aldığımız konulara ilişkin çözüm önerilerini tüm sektörün katıldığı ortak akıl çalışmasıyla daha da zenginleştirdik. Bu çalışmadan çıkan sonuçları rapor haline getirerek, internet sitemizde yayınladık ve ilgili mercilerle paylaştık" dedi ve ekledi:

"Bu çalışmalarımızın ışığında ortaya konan yol haritasının, 2019 yılı içinde hayata geçirebileceğimizi umuyor ve güzel gelişmeler olmasını diliyoruz. Hükümetimiz de finansal alanda yeniden yapılandırma planladığını açıklamıştı. Sermaye piyasanın gelişimin önünü açacak tedbirlerin 2019 yılında alınacağını bekliyoruz. Bu yıl sermaye piyasasına yönelik farkındalığı arttırmak ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında Türkiye sermaye piyasalarını tanıtmak için farklı kitlelere yönelik projelerimiz bulunuyor."

2019 yılı içinde “Serathonin Sermaye Piyasası Maratonu” isimli hackathon yarışması düzenleyeceklerini belirten Topaç, "Projemiz gençlerin, fintek şirketlerinin ve yatırımlarının sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında da farkındalıklarını artırmak ve bu alanlara da yönelmelerini sağlamak olacak" dedi.

Topaç'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu proje, Borsa İstanbul grubunun işbirliği ve 12 kurumun desteği ile Nisan ayı içinde projemizi gerçekleştirilecek.

TSPB, İstanbul Kalkınma Ajansının Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında onaylanarak hibe alınan ve Habitat Derneği tarafından yürütülecek olan İstanbul Blockchain Okulu Projesi’nin de ortakları arasında yer alıyor.

Bu proje ile Türkiye’de Blockchain teknolojileri alanında farkındalık yaratmak, Türkçe bilgi kaynağı ve eğitim modülleri geliştirmek, gençlerin yetkinliğini arttırmak ve ortaya çıkabilecek yenilikçi fikirleri desteklemek amaçlanıyor.

Finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında 2011 yılından bugüne kadar düzenlenen 150 üniversite etkinliğinde yaklaşık 41.000 öğrenciye ulaştıklarını anlatan Erhan Topaç, "Aynı zamanda gençlere ParamveBen markamız ile de sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca, IV. Türkiye Sermaye

Piyasaları Kongresi, IV. Sermaye Piyasaları Ödül Töreni, II. Antalya Ortak Akıl Toplantısı, VI. Kısa Film Yarışması, Sanayi ve Ticaret Odalarına Yönelik B2B Organizasyonu, Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği gibi projelerimizi de 2019 yılında gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.