TSD/Çağatay: Küresel ısınma sigorta şirketlerini korkutuyor

İstanbul, 4 Şubat () - Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay, küresel ısınmanın, sigorta şirketlerini korkuttuğunu belirtti.

Çağatay, Almanya’da düzenlenen ve dünyanın önde gelen birçok sigorta ve reasürans şirketlerinin katıldığı kongrede, iklim değişikliğinin önemini ve küresel ısınmanın sigorta sektöründeki etkilerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Son zamanlarda artan hortum olaylarından dolayı sigorta şirketleri, aracı kurumlara ‘Meteorolojiden olumsuz hava koşulları ile ilgili almış olduğumuz uyarı sebebi ile kasko ürünlerimiz için Antalya, Aydın, Mersin ve Muğla illerinde geçici süre teminat verilemiyor’ yolunda bilgilendirme mesajı gönderiyor.

“Hortum nedeniyle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun hasar yaşandı. Bu da sigorta şirketlerini artan riskler açısından tedirgin ediyor.

“Önceden bu konuda bilgi sahibi olmayan sigortalılar, aracı kurumlarını arayarak hortum teminatının poliçeye dahil olup olmadığını teyit etmeye başladı.

“Poliçede aksi belirtilmediği durumda, hortum fırtına teminatının şartları dahilinde kapsam içinde.

“İklim değişikliği nedeniyle sigorta şirketleri, belirlenemeyen ve beklenmedik hasarlara karşı risk analizi yapmakta ve riskleri ölçmekte zorluk yaşıyor.

“Küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerinden dolayı sel, hortum, yangın gibi hasarlar artmış, kişilerin sağlığı olumsuz etkilendi.

“Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki orman yangınını kontrol altına almak için yoğun çaba harcandı ve büyük maddi kayıplar yaşandı.

“Kaliforniya’daki tahmini hasar miktarı 65 milyar dolara ulaştı. Hortum için ödenen hasar ise 100 milyar doları aştı.

“Bazı eyaletlerde hortum teminatı için sigorta şirketleri havuz sistemine geçti. Bu çok yüksek miktardaki hasarlarda sigorta şirketlerini etkiliyor.

“Geçen yıl ülkemizde yaşanan yoğun dolu hasarı bunun örneklerinden.

“Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeni ile sigorta şirketleri, artan risklere karşı fizibilite çalışmalarını sürdürmekte, teminatları ve primlerini revize ediyor.”

“Tüketicilerin poliçeyi almadan önce, teminatları kontrol etmeleri gerekiyor. Aksi halde, hasar olduktan sonra sorgulamak çok geç olur.”