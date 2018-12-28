TSB : Sigorta şirketleri 9 ayda 25.9 milyar lira tazminat üstlendi

İstanbul, 28 Aralık () - Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre sigorta sektörü üçüncü çeyrek sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artışla 25.9 milyar lira tazminat üstlendi.

TSB verilerine göre, sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 19.8, hayat sigortaları branşında yüzde 8.5 ve ortalamada da yüzde 18.1 arttı. Söz konusu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34.1 milyar liraya ve hayat sigortaları prim üretimi de 5.4 milyar liraya yükselirken, sektörün toplam prim üretimi 39.5 milyar liraya çıktı.

Verilerde ayrıca, hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesinin hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttuğuna dikkat çekildi.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3.8’e yükselirken, toplam prim üretimi 1.5 milyar lira oldu.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 175 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü de 22.5 milyar lira oldu.

TSB ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı sayısının 14 Aralık itibarıyla 6.9 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dâhil olmak üzere 86.7 milyar liraya yükseldiğini duyururken, 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulaması sebebiyle 21 Kasım itibarıyla sisteme kaydolan 14.1 milyon çalışan arasından 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiğini, ayrılma oranının da yüzde 66 olarak hesaplandığını belirtti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarının 3.8 milyar liraya yükseldiğini de ekledi.