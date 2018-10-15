Trump: İnsanların, yükselen sıcaklıklardan sorumlu olup olmadığına dair şüpheliyim 

Elif Varan / İstanbul, 15 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin bir aldatmaca olduğu iddiasını destekledi, ancak küresel ısınmanın sorumlusunun insanlar olup olmadığından emin olmadığını belirtti.

Trump, CBS 60 dakika adlı programda yaptığı röportajda, iklim değişikliği ile mücadele konusunda ABD'yi dezavantajlı duruma düşürmek istemediğini söyledi.

Trump, “Bir şeyler değişiyor ve tekrar değişecek. Ama ben bunun insan yapımı olup olmadığını bilmiyorum. Bu yüzden trilyonlarca dolar harcamak ve milyonlarca kişinin işini kaybetmesini istemiyorum” dedi.

Trump, Kasım 2012'de iklim değişikliğiyle ilgili attığı bir tweette, “Küresel ısınma konsepti, Çinliler tarafından ABD’deki imalatı rekabetçi olmayan bir hale getirmek için yaratılmıştır” demişti.

Daha sonra Çin tweeti hakkında şaka yaptığını, ama küresel ısınmayı bir aldatmaca olarak aramaya devam ettiğini belirtti.

Pazartesi günü kasırgadan zarar gören Florida bölgesini ziyaret edecek olan Trump, bilim adamlarının değişen iklimi daha güçlü kasırgalara bağlayan bulgularına da kuşkuyla karşıladı.

Trump'ın yorumları, Nobel Ödüllü Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin küresel ısınmanın sağlık, geçim kaynakları, gıda güvenliği, su temini, insan güvenliği ve ekonomik büyüme için iklim ile ilgili riskleri artıracağı yönünde bir uyarı yayınlamasından birkaç gün sonra geldi.

Raporda, dünya liderlerinin insan kaynaklı ısınmayı gelecekte bir şekilde sınırlayabilmesi durumunda Dünya'nın hava durumu, sağlık ve ekosistemlerin nasıl daha iyi durumda olacağı ayrıntılı olarak açıklandı.