Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.
Trump’ın olumlu yorumları sonrasında Asya piyasalarında kapanış rakamları şöyle;
- Nikkei yüzde 1.82,
- Shanghai Composite yüzde 2.5,
- Shenzen Composite yüzde 3.44,
- Hang Seng yüzde 0.83,
- S&P yüzde 0.39 ve
- Kospi Composite yüzde 0.67 yükseldi.
Avrupa hisse senedi piyasaları da Asya’da görülen yükseliş etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi;
- DAX yüzde 0.33,
- CAC yüzde 0.19 ve
- FTSE yüzde 0.1 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.14 yükselirken, euro karşısında yüzde 0.12 geriledi. Sterlin, euro karşısında yüzde 0.05 değer kazandı.
Trump’ın ticaret yorumları Avrupa ve Asya piyasalarını hareketlendirdi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti. Trump’ın olumlu yorumları...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.