Trump’ın ticaret yorumları Avrupa ve Asya piyasalarını hareketlendirdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.

Trump’ın olumlu yorumları sonrasında Asya piyasalarında kapanış rakamları şöyle;

- Nikkei yüzde 1.82,

- Shanghai Composite yüzde 2.5,

- Shenzen Composite yüzde 3.44,

- Hang Seng yüzde 0.83,

- S&P yüzde 0.39 ve

- Kospi Composite yüzde 0.67 yükseldi.

Avrupa hisse senedi piyasaları da Asya’da görülen yükseliş etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi;

- DAX yüzde 0.33,

- CAC yüzde 0.19 ve

- FTSE yüzde 0.1 yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.14 yükselirken, euro karşısında yüzde 0.12 geriledi. Sterlin, euro karşısında yüzde 0.05 değer kazandı.