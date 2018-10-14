Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosuluğu'na girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Washingon Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olması durumunda Suudi Arabistan'ı "çok ağır" cezaların beklediğini söylemişti.
Trump'ın sert uyarıları sonrası Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü
Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü. ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ekim () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.
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