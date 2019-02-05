Trump'ın Dünya Bankası'na Malpass'i aday göstermesi bekleniyor

İstanbul, 5 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Bankası başkanlığına ABD Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i aday göstermesi bekleniyor.

Politico'nun haberine göre, Malpass'in Dünya Bankası başkanlığına adaylığı konusunda resmi açıklamanın Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Haberde, Malpass'in son iki yıldır Dünya Bankası'nın, "artık yeterince varlıklı olduğunu" düşündüğü Çin'e borç vermeyi durdurması gerektiğini savunduğu anımsatıldı.

Habere göre Malpass ayrıca, geçen yıl Dünya Bankası'nın 13 milyar dolarlık sermaye artışını yönetim reformlarına bağlayan bir çalışma da yürüttü.

Söz konusu reformların, banka kaynaklarının ağırlıklı olarak yoksul ülkelere kullandırılmasını öngördüğüne işaret edilen Politico haberinde, orta gelirli ülkelerin daha çok Dünya Bankası dışındaki borçlanma olanaklarına kullanmaya özendirilmesini içerdiği belirtildi.