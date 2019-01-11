Trump “Demokratlar yüzünden” Davos gezisini iptal etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () – ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yeniden açılması için Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schummer ile yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması üzerine, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

“Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki inatçılığı ve ülkemizin güvenliği için İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF’e en içten dileklerimi sunuyorum!”

Yerel medyada daha önce yer alan haberler, hükümetin Meksika sınırında bir duvar oluşturulmasına olanak sağlayacak bir anlaşmayla yeniden açılmaması durumunda Davos’taki konferansa katılmamayı düşündüğünü belirtmişti. Söz konusu etkinliğe ABD’den kimin katılacağı henüz kesinleşmezken, medyada Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos’a gidebileceği tahminleri yer aldı. (Fotoğraflı)