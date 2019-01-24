Trump: Çin ile ticaret müzakerelerinde iyi gidiyoruz

İstanbul, 24 Ocak () - ABD Başkanı Donald Trumh, ABD'in Çin ile ticaret müzakerelerinde iyi iş çıkarmakta olduğunu söyledi.

NDTV'nin haberine göre, Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Çin bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Ne olacağını göreceğiz; ancak, Çin ile müzakerelerde iyi gidiyoruz. Müzakerelerde şu anda olduğumuz yerden memnunum" dedi.

Trump, Çin'in ABD firki mülkiyet haklarnının korunması, ABD şirketlerinin teknoloji transferine zorlanması politikalarının sona erdirilmesi, ABD işletmelerine Çin pazarlarına daha fazla erişim olanağı verilmesi ve ABD ürünlerine tarife dışı bariyerlerin kaldırılmasında adım atılmasını beklediğini vurguladı.

Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu Başkanı Fang Xinghai de Davos'taki konuşmasında, piyasaların er ya da geç Trump'ı Çin ile bir anlaşma yapmaya iteceklerini savundu.

Fang Xinghai, "Bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Trump, aldığı tedbirlerin başarısını Dow Jones Sanayi Endeksi'nin artış ve düşüşü ile ölçüyor" dedi.