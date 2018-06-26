"Trump bize daha da güçlü olmak için tarihi bir fırsat veriyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “Trump bize birleşmek ve daha da güçlü olmak için tarihi bir fırsat veriyor” dedi.

Le Maire, Financial Times’a verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyan Fransa-Almanya ilişkilerine “yeni bir doğrultu verdiğini” söyledi.

Bir önceki Fransa yönetiminde bozulmaya başlayan Fransa-Almanya ilişkileri için durumun değişebileceğini belirten Le Maire, Trump’ın uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerinin mevcut durumu zorladığını ve imzalanmış anlaşmaları bozarak Avrupa genelinde bir tepki verme isteği yarattığını söyledi.