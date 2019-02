Trump: ABD’de bir an önce 5G, hatta 6G teknolojisinin geliştirilmesini istiyorum

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump, ülkede “bir an önce” 5G teknolojisini görmek istediğini söyledi ve "ABD’de bir an önce 5G, hatta 6G teknolojisinin geliştirilmesini istiyorum" dedi.

ABD’li şirketlere diğer ülkelerle rekabet edebilmek için “çabalarını arttırma” çağrısı yapan Trump, başka ülkelerde geliştirilen teknolojik cihazlara yasaklar koymak yerine ABD’nin, ülke içinde geliştirilen teknolojinin dünya genelinde kullanılmasını güvence altına alması gerektiğini söyledi ve söz konusu ABD teknolojisinin dünyadaki en iyi standarda ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

Trump, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD’de bir an önce 5G, hatta 6G teknolojisinin geliştirilmesini istiyorum. Söz konusu teknoloji, mevcut standarttan .ok daha güçlü, hızlı ve akıllı. ABD’li şirketler çabalarını arttırmalı, yoksa geride kalacaklar. Bariz bir şekilde geleceğin teknolojisi olduğu görülen bu gelişmeden geri kalmamız için hiçbir sebep yok. ABD’nin diğer gelişmiş teknolojileri engellemesini değil, bu rekabetten galip çıkmasını istiyorum. Özellikle teknolojinin heyecan verisi dünyası olmak üzere, yaptığımız her şeyde lider olmalıyız!”

Trump’ın yorumları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun özellikle “Huawei sistemlerinin taşıdığı risk” hakkındaki uyarısı olmak üzere, ABD’li şirketlere Çin’in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda yaptığı çağrının ardından geldi.